“Consideramos que en algún momento los dos países buscarán celebrar una cumbre”, declaró.

Otras declaraciones del portavoz del Kremlin:

El deseo de Kiev de seguir con las acciones bélicas “solo empeora la situación de Ucrania”.

La pausa en las negociaciones entre Rusia y Ucrania “se produjo debido a Kiev y a las provocaciones de Europa”.

Con anterioridad, desde la Cancillería rusa informaron que la iniciativa de celebrar una reunión ruso-estadounidense al más alto nivel sigue vigente, pero que dichas negociaciones deben prepararse debidamente.