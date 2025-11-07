Aseguran desde el Kremlin que Rusia y EEUU buscarán celebrar una cumbre
Una reunión entre los representantes de Moscú y Washington en un momento dado podría ser necesaria para ambos países, señaló el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
“Consideramos que en algún momento los dos países buscarán celebrar una cumbre”, declaró.
Otras declaraciones del portavoz del Kremlin:
La cumbre Rusia-EEUU debe ir precedida de “un trabajo minucioso”.
La pausa en las negociaciones entre Rusia y Ucrania “se produjo debido a Kiev y a las provocaciones de Europa”.
Esta pausa “frena la resolución” del conflicto ucraniano.
El deseo de Kiev de seguir con las acciones bélicas “solo empeora la situación de Ucrania”.
Con anterioridad, desde la Cancillería rusa informaron que la iniciativa de celebrar una reunión ruso-estadounidense al más alto nivel sigue vigente, pero que dichas negociaciones deben prepararse debidamente.
