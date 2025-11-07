Maduro denuncia las 14 semanas de amenazas militaristas estadounidenses en el mar Caribe

Compartir en

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves las 14 semanas de amenazas militaristas estadounidenses en el mar Caribe, “y ahora viene el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford”. Ante ello, sentenció: “que los gringos hagan lo que les dé la gana, nosotros somos imperturbables”.

«14 semanas de amenaza de los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el portaaviones más grande del mundo llamado Gerald Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana, nosotros somos imperturbables y nadie nos va a sacar del camino de producir, trabajar, de construir la democracia directa y verdadera y de la paz perpetua, bendecida y sagrada de Venezuela», expresó el Jefe de Estado durante una visita a la Comuna Rural Parque Caiza, en el estado Miranda.

En este contexto, el mandatario destacó que el Sistema de Defensa Integral que existe en Venezuela está preparado para combatir ataques y amenazas extranjeras que pretenden turbar la paz del pueblo.

“Tenemos un modelo militar original, un concepto de Defensa Integral venezolano, además tenemos el Sistema de Defensa Integral de la Nación que lo hemos puesto a prueba todas estas semanas”, manifestó.

El presidente Maduro reafirmó la solidez del modelo político, económico, social y militar instaurado por la Revolución Bolivariana bajo el legado del Comandante Hugo Chávez.

Dijo que pese a las agresiones permanentes del imperio estadounidense, la Patria de Bolívar no se detiene. Por el contrario, la Revolución seguirá trabajando y avanzando con firmeza hacia el desarrollo integral y la máxima felicidad de todos los sectores de la población venezolana.

“A pesar de todas las agresiones del imperio estadounidense, en Venezuela se seguirá trabajando para continuar avanzando hacia el desarrollo integral de todos los sectores de la población”, externó el presidente Maduro.

Presidente Maduro: las élites estadounidenses se creen superiores

Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que las élites estadounidenses «se creen superiores a nosotros los colombianos, los mexicanos, los brasileros y los venezolanos y todos los latinoamericanos y caribeños, ellos se creen superiores».

Puntualizó que el imperialismo cree «que la vida es una película mala de Hollywood, donde ellos, los supremacistas, Rambo, ganan todo y nosotros somos los malos siempre. Ellos son los buenos con todo lo que hacen, bombardear, matar, despreciar, y siempre los latinos, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los caribeños, los africanos somos los malos de las películas (…) Allá ellos con su película mala, acá nosotros renaciendo como un milagro poderoso con la visión de Dios Padre Todopoderoso», expresó.

