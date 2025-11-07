Se produce accidente masivo en tramo de la autopista de Cienfuegos

Compartir en

En el kilómetro 183 de la Autopista Nacional, en Aguada de Pasajeros, la madrugada del martes se tornó caótica. A eso de las 2:45 a.m., un ómnibus de Transtur procedente de Santiago de Cuba terminó volcado tras perder el chofer el control del vehículo. ¿Razones? Aún se investiga: ¿error humano o un desperfecto mecánico?

El saldo lamentable incluye dos fallecidos, un hombre y una mujer, cuyos nombres aún no se han revelado. Además, 22 pasajeros resultaron lesionados, entre ellos cuatro menores todos nacionales. En estos momentos están recibiendo atención médica en el Policlínico de Aguada, el Pediátrico y el Hospital de Cienfuegos.

Las autoridades están investigando los detalles del siniestro. Mientras tanto, el tramo afectado quedó como un recordatorio de que en la autopista, en la madrugada hay que extremar las medidas de seguridad y más si se viaja de noche, largos y agotadores tramos.

