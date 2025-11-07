Graduación 46 de las Ciencias Médicas: al servicio de la más humana causa

Compartir en

La Universidad de Ciencias Médicas “Raúl Dorticós Torrado” de Cienfuegos, celebró a fines de esta semana su ceremonia de graduación número 46, donde 438 nuevos profesionales de la salud juraron servir con ética y compromiso en su labor.

El acto se desarrolló en dos momentos. En el primero, recibieron sus títulos 220 graduados de diversas especialidades como Estomatología, Bioanálisis Clínico e Higiene y Epidemiología. Varios de estos egresados fueron distinguidos con Títulos de Oro y reconocimientos por su excelencia en la docencia, la investigación, la condición de alumnos ayudantes y sus relevantes resultados en las esferas cultural y deportiva.

Como colofón de la jornada, en un segundo momento, se graduaron 218 Doctores en Medicina, integrantes del 37 Contingente “Carlos J. Finlay”. También en este grupo, numerosos estudiantes fueron reconocidos por el esfuerzo y la dedicación demostrados a lo largo de sus seis años de formación.

La ceremonia de graduación contó con la presencia de Maikel Betancourt Dueñas, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos; Rolando Rajadel Alzuri, vicegobernador del territorio, y Alexis Díaz Brito, rectora de la casa de altos estudios.

Esta promoción de profesionales de batas blancas estuvo dedicada al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

