Cuba en Asunción: Novena jornada de los Juegos Panamericanos Junior
Inicia la segunda semana de los Juegos Panamericanos Junior y para Cuba llegan las principales opciones de sumar medallas, sobre todo porque el atletismo comienza sus acciones.
En esta fecha de apertura para el deporte rey, Josmi Sánchez saldrá a las primeras pruebas del decatlón, mientras especialidades como el lanzamiento del disco entre las damas y la jabalina varonil discutirán las medallas.
A su vez, Carlos Daniel Ramos buscará repetir su actuación de la fase clasificatoria en la plataforma a diez metros y peleará por el título, en una fecha donde Frank Abel Rosales peleará por acceder a la final del trampolín a tres metros.
Por su parte, el balonmano y el voleibol buscarán sus primeros éxitos ante Uruguay y República Dominicana, respectivamente. Este lunes también inician sus acciones el voleibol de playa y el patinaje de velocidad.
Martha Castañeda a la final del trampolín a un metro
El evento fue dominado ampliamente por la mexicana Mia Cueva, con 246.15.
Josmi Sánchez marcha tercero tras dos pruebas del decatlón
El criollo, líder del ranking continental, consiguió 11.23 s en el hectómetro, mientras que en la longitud lideró a los ocho inscritos con brinco de 7.31 m.
En la tabla general lidera el local Romeo Mannel (1752), seguido por el chileno Max Moraga (1722).
