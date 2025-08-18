Cuba en Asunción: Novena jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 51 segundos

Inicia la segunda semana de los Juegos Panamericanos Junior y para Cuba llegan las principales opciones de sumar medallas, sobre todo porque el atletismo comienza sus acciones.

En esta fecha de apertura para el deporte rey, Josmi Sánchez saldrá a las primeras pruebas del decatlón, mientras especialidades como el lanzamiento del disco entre las damas y la jabalina varonil discutirán las medallas.

A su vez, Carlos Daniel Ramos buscará repetir su actuación de la fase clasificatoria en la plataforma a diez metros y peleará por el título, en una fecha donde Frank Abel Rosales peleará por acceder a la final del trampolín a tres metros.

Por su parte, el balonmano y el voleibol buscarán sus primeros éxitos ante Uruguay y República Dominicana, respectivamente. Este lunes también inician sus acciones el voleibol de playa y el patinaje de velocidad.

Martha Castañeda a la final del trampolín a un metro Martha Castañeda totalizó 212.15 puntos y avanzó a la final del trampolín a un metro, un evento donde su coequipera Melany Zaldívar no logró el cupo, tras ocupar el escaño 13° con 147.30. El evento fue dominado ampliamente por la mexicana Mia Cueva, con 246.15. Josmi Sánchez marcha tercero tras dos pruebas del decatlón Josmi Sánchez acumula 1698 puntos y marcha tercero tras los 100 metros planos y el salto largo del decatlón. El criollo, líder del ranking continental, consiguió 11.23 s en el hectómetro, mientras que en la longitud lideró a los ocho inscritos con brinco de 7.31 m. En la tabla general lidera el local Romeo Mannel (1752), seguido por el chileno Max Moraga (1722).

Visitas: 8