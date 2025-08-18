La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 770 MW para el horario pico nocturno

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno una disponibilidad de 2 100 MW y una demanda máxima de 3 800 MW, para un déficit de 1 700 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 770 MW en este horario.

También para ese momento del día se espera la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida, que están fuera por déficit de combustible, y la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 60 MW (en proceso de arranque).

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 940 MW y la demanda de 3 160 MW, con 1 250 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1 250 MW.

Entre las principales incidencias están las averías en la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, las unidades 3 y 6 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton.

Están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté.

Hay 280 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas. Además, presentan problemas por falta de combustible 68 centrales de generación distribuida, con 395 MW afectados.

En la jornada de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 698 MW a las 20:50 horas. La afectación fue superior a lo planificado debido a que la demanda superior a lo pronosticado.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2498 MWh, con 473 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.