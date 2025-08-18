Putin revela qué palabras le dijo a Trump al saludarse en el aeródromo de Anchorage

Compartir en

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha revelado qué palabras le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando le estrechó la mano nada más aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Anchorage, Alaska. El mandatario ruso hizo la declaración en la rueda de prensa conjunta con Donald Trump tras su reunión en Alaska.

“Cuando nos encontramos, cuando salimos de los aviones, le dije: ‘¡Buenos días, querido vecino! Me alegra mucho verle con buena salud y vivo”, afirmó el jefe de Estado ruso, destacando que una frase así suena “muy cordial y amable”.

Putin destacó que solo el estrecho de Bering separa Rusia y Estados Unidos, haciendo hincapié en que las islas rusa y estadounidense más próximas solo están separadas por 4 kilómetros. “Somos vecinos cercanos, eso es un hecho”, agregó.

En este contexto, el mandatario ruso recalcó que una parte significativa de la historia compartida entre ambos países está relacionada con Alaska. Según recordó Putin, este territorio conserva a día de hoy gran parte del patrimonio cultural de la época de la ‘América rusa’, lo que se plasma en sus numerosas iglesias ortodoxas, en los nombres geográficos de etimología rusa y en la ruta aérea de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, el presidente ruso indicó que en la ciudad de Magadán hay un monumento a los pilotos rusos y estadounidenses, con banderas de ambos países. “Sé que aquí también hay un monumento similar en el cementerio militar, a solo unos kilómetros de aquí están enterrados los pilotos soviéticos que murieron mientras realizaban esa heroica misión. Agradecemos a las autoridades y a los ciudadanos estadounidenses por su respetuoso trato hacia su memoria. Es un gesto digno y noble”, expresó Putin.

Durante la rueda de prensa, Putin destacó que las negociaciones resultaron detalladas y útiles y se celebraron en un ambiente constructivo y de mutuo respeto.

Encuentro en el aeropuerto

Los mandatarios salieron de sus aviones casi al mismo tiempo y se encontraron en la alfombra roja, donde saludaron con un apretón de manos. Posteriormente, Putin y Trump se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que volvieron a darse la mano. Después, los jefes de Estado se subieron a la limusina de Trump y abandonaron el aeródromo.

La Casa Blanca calificó la reunión de ambos líderes de “histórica” en su cuenta X. Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019 y el primer viaje del presidente ruso a EE.UU. en casi una década.

El encuentro que se celebra esta jornada es el primero entre los dos líderes desde 2019, cuando se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. También marcó la primera vez que Putin se vio con un mandatario estadounidense desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022.

El presiente ruso llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez fue en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU.

