Cuba se despide del Mundial de Boxeo tras reveses en semifinales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

Cuba se despidió hoy inesperadamente del Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025 tras reveses de Alejandro Claro y Erislandy Álvarez en semifinales.

Sus derrotas se sumaron a la sufrida en la fecha precedente por Julio César La Cruz, y los tres regresarán a casa con medallas de bronce, las únicas conseguidas por una escuadra de ocho competidores.

Es la primera vez que la Isla se queda sin títulos en lides de este tipo, con el añadido que implica ni siquiera conseguir presencia en la discusión de los mismos.

Este sábado, Claro (50 kg) pareció despojado del éxito ante el kazajo monarca exponente Sanzhar Tashkenbay, a quien los jueces asignaron fallo de 4-1.

«Me sentí superior, pero ellos lo vieron diferente y en el deporte se gana y se pierde, y lamentablemente no pude superar mi actuación de la edición anterior», expuso el antillano.

El adiós de Álvarez (65 kg), monarca olímpico de París 2024, tuvo matices diferentes, pues no se mostró a la altura de un palmarés que también incluye el subtítulo de la justa universal de hace dos años.

De ahí el 4-1 de los oficiales en favor del brasileño Yuri Falcao Dos Reis, tercero en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, convertido en una de las noticias de la jornada.

Julio, dos veces campeón olímpico, vivió su primera incursión de este tipo en la división de más de 90 kilos, y elevó a siete sus lauros, sumados cinco fajas y otro bronce.

Su revés generó críticas hacia el 3-2 para al también kazajo Aibek Oralbay, doble rey asiático y dueño de la faja en los juegos olímpicos de la juventud de 2018.

Para muchos, lo sucedido sobre el encerado debió premiarse a su favor, pero la decisión fue otra y frustró las aspiraciones de un grande.

Visitas: 3