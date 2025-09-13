Presidente Maduro se solidariza con el Emir de Qatar tras ataque israelí

Compartir en

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo este viernes una conversación telefónica con el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la que transmitió la solidaridad del Gobierno y el pueblo venezolano tras los recientes ataques perpetrados por Israel en Doha, hechos calificados como una violación de la soberanía y la integridad territorial del Estado árabe.

Durante el diálogo, el mandatario bolivariano reiteró el compromiso de Venezuela con la Carta de las Naciones Unidas y denunció las agresiones como “crímenes que deben ser condenados por la comunidad internacional”.

Además, demandó que los responsables de estos episodios sean llevados a instancias de justicia internacional.

El jefe de Estado venezolano reconoció el papel desempeñado por Qatar en múltiples procesos a favor de la paz y destacó la solidaridad de Doha hacia Venezuela, tanto en la defensa del derecho internacional como en la protección de los derechos del pueblo venezolano.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y la coordinación en foros internacionales.

En la víspera, el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, subrayó que Doha hizo un llamado por una “respuesta colectiva” de sus aliados del Medio Oriente frente al ataque israelí en la capital qatarí.

Aunque no se precisó una forma específica de respuesta, señaló que “toda la región del Golfo está en riesgo” a raíz de los acontecimientos. En los próximos días, Qatar será sede de una cumbre árabe-islámica, en la que se espera la definición de un curso de acción regional.

El pasado 9 de septiembre, la Cancillería venezolana difundió un comunicado en el que condenó el ataque israelí contra Qatar, calificándolo de acto de “terrorismo de Estado” y una flagrante violación del derecho internacional.

El Gobierno de Venezuela aseguró que esta agresión constituye un desafío directo a los principios de convivencia pacífica entre las naciones.

“El ataque contra el equipo negociador que buscaba un alto al fuego en Gaza demuestra, una vez más, la verdadera naturaleza del enclave sionista: lejos de buscar la paz, persiste en la violencia y la desestabilización regional”, expresa el texto.

Asimismo, Venezuela exigió el cese inmediato de hostilidades, la comparecencia de los responsables ante tribunales internacionales y rechazó cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de los pueblos de Asia Occidental.

En su declaración, Caracas reafirmó su compromiso con la paz, la autodeterminación de los pueblos y la defensa del derecho internacional, subrayando que la estabilidad regional solo podrá alcanzarse mediante el respeto a la soberanía de cada nación.

