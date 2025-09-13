Rusia: Israel ataca a otros países bajo cobertura diplomática de EEUU

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

Rusia afirmó que el régimen de Israel agrede a otros países, como ocurrió con Catar, protegido por la inmunidad absoluta que le otorga Estados Unidos.

“El ataque israelí contra Catar del 9 de septiembre tendrá consecuencias no solo para la situación en la Franja de Gaza, sino también para la seguridad de la región de Asia Occidental en su conjunto”, destacó el viernes el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques israelíes contra Doha.

Al condenar el ataque israelí contra una reunión de los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), expresó su preocupación por el hecho de que el ataque se produjera a tan solo 600 metros de la misión rusa.

También, planteó esta cuestión que, si los israelíes atacan a sus oponentes políticos en otros países, “¿qué les impide tomar medidas similares en las capitales de todo el mundo?”.

De igual manera, detalló que esta agresión israelí contra Catar, que se considera una de las grandes bases militares de EE.UU. en Asia Occidental, es una fase nueva y peligrosa para aumentar tensiones regionales.

El representante ruso destacó que dicho ataque no fue un accidente, sino la consecuencia natural de la “inmunidad absoluta” de la que goza Israel. Una inmunidad que “ha alentado repetidamente a este régimen a avanzar más allá de los límites aceptables y a tomar acciones sin precedentes bajo la cobertura diplomática que proporciona Washington”, agregó.

El pasado martes, Israel lanzó un ataque contra una reunión de altos mandos de HAMAS en Doha. No obstante, los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, mientras otras seis personas perdieron la vida en agresión.