Cuba cae ante Japón en torneo Premier 12 de béisbol

Cuba perdió este domingo toda posibilidad de avanzar a la Super Ronda de la tercera edición del Premier 12 que tiene a Taipei de China como sede del B.

Los antillanos (1-3) en un juego sumamente disputado cayeron 6-7 ante el elenco de Japón (4-0), uno de los favoritos para llevarse el título. Con el éxito los de la tierra del sol naciente acuñaron el pase a la siguiente etapa.

Una vez más reinaron los mismos problemas de nuestras selecciones nacionales, poca productividad, errores en momentos claves y el pitcheo que permitió carreras en 6 de las 8 entradas a la ofensiva para los nipones.

El abridor Raymond Figueredo no pudo pasar más allá de 2 inning dónde permitió par de anotaciones con 3 H y 2 BB, a su rescate trajeron a Yusniel Padrón quién sacó un out. Le siguió el zurdo artemiseño Geonel Gutiérrez y también fue castigado en 1.2 INN, 3H y 2 CL. Más tarde fue el turno para Frank Luis Medina que solo pudo sacar un out. Le siguió el nobel villaclareño Darío Sarduy, pero se fue a las duchas también de manera prematura. Así las cosas y con Cuba que empató el partido a 4 carreras en el principio del quinto episodio, el alto mando trajo a su mejor carta: Liván Moinelo, quien a pesar de no estar el cien por ciento estuvo presto todo el tiempo a pelear junto a los suyos.

En esta oportunidad tampoco le salieron bien las cosas y en 3 capítulos regaló 3 BB, permitió un incogible y le anotaron par de carreras, una de ellas sucia. De esta forma encajó su segunda derrota del evento.

Madero en ristre, —nuestro principal dolor de cabeza— la tanda gruesa fue casi copia fiel a los partidos anteriores, entre Alfredo Despaigne, Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena (del 4to al sexto bate), se iba de 11-3, sólo un remolque, 3K e igual cantidad de boletos. Aunque hay que señalar que el granmese con el indiscutible y las bases por bolas se embasó en 3 ocasiones.

El mejor hombre de la tropa que dirige Mandy Johnson fue el matancero Yadir Drake de 5-3, 2CI, 2A y 2BB. Destaque también para el primero en la tanda, Roel Santos al conectar de 3-1, anotó en 3 ocasiones y recibió 2 boletos.

En el otro choque de la llave los locales vencieron en toda la lid al equipo de Australia 11×3, precisamente los taipeyanos serán nuestros rivales este lunes desde las 5:30 am. A Cuba solo le resta buscar el éxito para no concluir con su peor actuación en torneos Premier 12.

