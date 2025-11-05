Cristina Fernández recuerda el NO al ALCA (+Fotos)

«Integración sí… pero sin dominación», tituló la expresidenta un mensaje que compartió esta mañana por X para referirse a la alocución del entonces dignatario argentino en la Cumbre de las Américas ante George Bush quien llegó a Mar del Plata con el objetivo de que los reunidos aprobaran el ALCA.

Este 5 de noviembre se cumplen dos décadas de aquel conclave en el cual gran parte de la región rechazó el intento de Bush de imponer esa propuesta de dominación mercantil. A través de un vídeo Cristina recordó el fuerte discurso que pronunció Néstor Kirchner ante la incomodidad del mandatario estadounidense.

Ayer martes y este miércoles, referentes y activistas de formaciones sindicales, movimientos sociales y espacios políticos participaron en Mar del Plata en la conmemoración del XX Aniversario del NO al ALCA en la que referentes de la región han destacado el significado de aquel histórico episodio que abrió un nuevo sendero de esperanza e integración en Latinoamérica.

El anfitrión y los dignatarios Hugo Chávez e Inacio Lula Da Silva lideraron un amotinamiento regional que condujo al rechazo del ALCA, que movimientos sindicales, sociales y políticos celebraron en una Cumbre de los Pueblos paralela a la de los presidentes del hemisferio.

Cumbre de los Pueblos Mar del Plata Argentina Nov 2005. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.

Entre otras frases claves de Néstor Kirchner están «Integración sí… pero sin dominación», «No se trata de ideología, ni siquiera de política, se trata de hechos y de resultados», «Seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración» y «Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil y directo a la prosperidad».

Otras en ese sentido: «La integración posible será aquella que reconozca las diversidades», «Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección», «Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja».

«La falta de bienestar de nuestros pueblos es la raíz de las mayores inestabilidades. La gobernabilidad estará en riesgo si no creamos trabajo», fue otro de los pronunciamientos de Néstor Kirchner aquel 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata.