Afectaciones en servicios de telefonía móvil en Cienfuegos

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó sobre afectaciones aleatorias que existen en el servicio de telefonía móvil en la provincia de Cienfuegos. Las fallas impactan principalmente la realización y recepción de llamadas de voz, así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS).

Según la nota de la empresa, estas intermitencias también pueden incidir en el acceso a la aplicación Transfermóvil y a otros servicios básicos de la plataforma móvil, como la consulta de saldo, siempre que los teléfonos tengan configurado el 4G como tipo de red preferida.

Ante estas dificultades, ETECSA recomienda a los clientes que experimenten los problemas descritos una solución inmediata: configurar manualmente el tipo de red preferida en sus dispositivos móviles para que funcione en 3G o 2G.

La empresa aclara que, una vez realizada esta configuración, los usuarios podrán retornar a la red 4G cuando necesiten utilizar servicios de datos móviles, como navegación en Internet.

ETECSA asegura que sus técnicos se encuentran trabajando para solucionar de forma definitiva estas afectaciones. La empresa se comprometió a informar de manera oportuna a la población una vez que se logre el restablecimiento total y estable de todos los servicios.

