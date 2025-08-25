Covid-19 prolongado provoca secuelas comparables a párkinson y ACV

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

Pacientes con Covid prolongado sufren pérdida de calidad de vida y discapacidad severa, similar a la causada por párkinson, artritis o un accidente cerebrovascular.

Los investigadores de la Universidad de Deakin (Australia) revelan que esta afección puede reducir de forma severa la capacidad de los pacientes para trabajar, socializar y realizar tareas cotidianas.

Según el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este virus prolongado se define como síntomas persistentes más de tres meses después de la infección, que pueden durar meses o años. Fatiga, dificultad para respirar y confusión mental son algunos de los signos más comunes.

El estudio, con 121 adultos australianos entre 36 y 50 años, mostró que el 86 % de los participantes alcanzó niveles de discapacidad severa. Los expertos insisten en ampliar servicios de rehabilitación y apoyo especializado, además de profundizar en las investigaciones sobre esta condición.

