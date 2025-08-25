China rechaza críticas de EEUU y reafirma cooperación con Latinoamérica

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 16 segundos

China defiende que su cooperación con América Latina se fundamenta en respeto y beneficio mutuos, mientras acusa a EE. UU. de mantener mentalidad de guerra fría.

El Gobierno de China ha defendido este lunes sus lazos con América Latina, subrayando que se fundamentan en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuos, en respuesta a las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, quien en Buenos Aires acusó a Pekín de “exportar su modelo autoritario” en la región.

Desde la Cancillería china, el portavoz Guo Jiakun ha calificado estas declaraciones de parte de “un viejo patrón, falso e inconsistente con los hechos”, y asegurado que reflejan “la mentalidad de guerra fría que aún persiste en ciertos sectores de Estados Unidos”.

Guo ha destacado que durante años China ha impulsado proyectos de cooperación en diversos ámbitos con países latinoamericanos, lo cual, ha beneficiado a ambas partes e impulsado el desarrollo económico de la zona, siendo bien recibido por sus pueblos.

Además, ha dicho que Washington, por el contrario, ha intentado por décadas imponer su control en América Latina, mediante la injerencia y la intimidación. “Latinoamérica no es el patio trasero de Occidente y tiene derecho a elegir sus socios y su propio camino de desarrollo”, ha remarcado.

El vocero también ha recalcado que la cooperación entre China y América Latina “no está dirigida contra ningún tercer país y tampoco debe ser perturbada por nadie”, al tiempo que ha instado a Washington a “dejar de sembrar discordia” y a tomar medidas concretas en favor de la región.

Mientras tanto, Holsey ha insistido en que el Partido Comunista de China busca expandir su modelo, a través de proyectos de infraestructura con posibles fines duales, como puertos e instalaciones espaciales.

Durante su visita, el almirante estadounidense estuvo acompañado por Roosevelt Ditlevson, subsecretario de Defensa para Asuntos Hemisféricos, quien también acusó a China de apropiarse de tierras e infraestructuras estratégicas y de amenazar puntos clave como el canal de Panamá.