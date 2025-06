Corcho y sus aportes a la Termoeléctrica de Cienfuegos

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 47 segundos

Desde hace 14 años, Rolando Corcho Fuentes, labora en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos. Actualmente se desempeña como especialista A en mantenimiento y en función de que la planta trabaje sin dificultades ha puesto todo su ingenio y creatividad; de ahí que sea presencia constante en los eventos del Fórum y con aportes notables.

“Ante el momento crítico que hemos vivió con el mantenimiento de las dos plantas nos hemos puesto en función de revitalizar los equipos auxiliares: bombas, compresores, ventiladores y así una serie de elementos. Producto de la escasez de piezas, de la falta de tecnología hemos tenido que inventar; entonces es lo que hemos hecho, tratar de resolver los problemas cotidianos que se nos presentan.

Desde el punto de vista técnico le he dado solución a lo que me ha caído en la mano. He tenido que cambiar tecnología, diseños, pero siempre logrando que el equipo quede en óptimas condiciones”, afirma.