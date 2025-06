La fuerza innovadora se aviva en la Termoeléctrica de Cienfuegos

Compartir en

Cuando se conoce que desde que fuera registrado el primero en el libro de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) de la Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”, se han inscrito un total de 2 mil 188 trabajos correspondientes a 4 mil 735 autores; se comprende por qué la realización del Fórum es una tradición en esa empresa cienfueguera.

Y si el efecto económico aportado por todos los trabajos asciende a más de 408 millones de pesos; lo que se traduce en piezas, agregados o sistemas dejados de importar, tiempo acortado a las averías y otras fallas, que es lo mismo a mantener la generación eléctrica; entonces se tiene la certeza de que vale la pena seguir apostando por esa “fiesta de la ciencia y la innovación”, como define al evento del Fórum de la innovación, Over Clavelo Moreno, especialista en gestión de la innovación.

Es así que, entre los meses de mayo y junio, la “Termo” ha sido toda acción y no solo porque tenga lugar el mantenimiento de la Unidad No. 4 y se siga bien de cerca el día a día del bloque No. 3. Diferentes áreas de la más eficiente planta termogeneradora del país ha acogido las sesiones del Fórum por la Innovación.

“Lo organizamos en once comisiones de trabajo, que abarcan todas las ramas de la empresa y ocho comisiones colaterales. Además, tenemos un concurso que lo circulamos a todos los trabajadores y una comisión política que este año se dedica al aniversario 130 de la caída en combate de José Martí, con el propósito de resaltar la vida y obra del Héroe Nacional”, abunda Clavelo Moreno.

Con una participación activa de los trabajadores, en este 2025 tiene una peculiaridad. “Hemos querido convertirlo en una plataforma para que se expongan los resultados de nuestros trabajadores asociados, principalmente, a las actividades de mantenimiento; es decir, las soluciones, las innovaciones, todo lo que se haya implementado para que las unidades puedan estar en servicio y generar energía eléctrica que es nuestro objeto social más importante.

“Con la situación económica del país, con la situación financiera y desde el punto de vista de logística, de los materiales, ha sido muy complejo para la empresa poder asumir un mantenimiento de esta envergadura y llama muchísimo la atención, una vez más, la calidad de nuestras personas en la búsqueda de soluciones, en pensar qué hacer para devolver un equipo, qué cosas podemos hacer, qué tenemos a mano que pueda sustituir una pieza, en un momento determinado para que esa planta pueda estar generando”, precisa el especialista.

Pero no solo se ha distinguido el Fórum por la Innovación de la “Termo” cienfueguera por la variedad y cantidad de trabajos presentados; sino también por la presencia del profesor Néstor Del Prado, quien —por segunda ocasión— llegó para compartir saberes acerca de cómo integrar la ciencia, la tecnología y la innovación para que la empresa tenga éxito (a manera de conferencia). La gestión del capital humano fue el tema de un taller; mientras que la gestión del riesgo para atender la actividad de mantenimiento centró el conversatorio con el que selló el compromiso de regresar en otra oportunidad.

En 2024, el ingeniero Pedro Cepero, uno de los innovadores de la Termoeléctrica centro- sureña y presidente de su Comité de Innovadores, se hizo acreedor del Premio de alto impacto económico y social y para el actual 2025, otro ingeniero, Luis Jiménez Garrido, opta por dicho reconocimiento.

Con tales motivaciones se aviva la innovación en la Empresa Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”, para mantener activa la generación con marcada eficiencia.

