Coraza popular frente a las ilegalidades

Tanto el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se han referido en reiteradas oportunidades a la justa insatisfacción en la población por los precios minoristas abusivos y especulativos, ante lo cual han considerado que no se perciben resultados concretos que reviertan la situación, aun cuando la solución definitiva está en producir más bienes y servicios.

“Evidentemente el enfrentamiento a las violaciones de precios y otras ilegalidades es un combate diario, desde que amanece, en las acciones de los grupos de trabajo a nivel de los consejos populares y sus demarcaciones, así como en el funcionamiento de los mismos. Tenemos que lograr tocar con la mano, como suele decirse, todo lo relacionado con las ventas minoristas y que afecte el pueblo”, aseguró Rolando José Rajadel Alzuri, vicegobernador de Cienfuegos, a propósito de las tradicionales ferias agropecuarias de la Calzada de Dolores y otros 19 puntos de la ciudad.

El dirigente explicó que existe un sistema de trabajo creado y diseñado a tal fin y su accionar es sistemático. “Hoy mismo aquí, precisó, están en el terreno un grupo de inspectores, además de varias comisiones, encargados todos de revisar los precios, que se cumplan con los 19 productos concertados y con la Resolución 225,que establece los precios minoristas máximos a aplicar en la comercialización, fundamentalmente por las mipymes, de seis alimentos básicos como lo son el pollo troceado, aceites comestibles, salchichas, leche en polvo y pastas alimenticias”.

PROFESIONALIDAD Y ÉTICA EN EL ACTUAR DE INSPECTORES

Desde hace más de una década la joven Daily Silveiro Armenteros se vinculó a la Dirección de Inspección Municipal (DIM), de Cienfuegos. Los años de experiencia y el afán por superarse la han llevado a ejercer como especialista principal del grupo número tres de ese importante frente de control ante contravenciones y otras manifestaciones de ilegalidades.

“Pienso que lo más importante de nuestra labor es la profesionalidad y la ética con que debemos actuar. Tanto la una como la otra requiere de mucha preparación en cuanto al dominio de toda la legislación vigente sobre decretos leyes, resoluciones, disposiciones y demás documentos rectores”, opinó la experimentada funcionaria, a pesar de su corta edad.

No han sido pocos los hechos con los que Daily ha tenido que lidiar en estos once años. Señala como los más frecuentes aquellos ilegales que tratan de espolear el bolsillo ajeno aun sin contar con la debida autorización para desempeñar el trabajo por cuenta propia (TPC). No faltan tampoco los que violan los precios concertados y se enriquecen a costa de las necesidades del prójimo.

Aunque, por supuesto las faltas mencionadas anteriormente no son las únicas contravenciones. A juicio de la especialista principal de la DIM pueden enumerarse otras como no tramitar, como es debido, la declaración jurada o no exponer en lugar visible las tarifas de ofertas. Ahora mismo se encuentran los casos que no muestran el número del código de la cuenta fiscal como uno de los canales de pago facilitado por la bancarización, y a todas luces constituye una de las formas de evadir el fisco.

NO TODO PINTA MAL

Como es natural está la presencia en estos escenarios de comercialización concurrentes honestos y dignos, por suerte la gran mayoría. Tal es el caso de Mariela Benítez, asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antonio Maceo, del municipio de Cruces.

“Puedo afirmarle de manera categórica que jamás me han impuesto multa alguna. La razón es bien sencilla, cumplo con todo lo que está establecido, desde el paso de la declaración jurada y el respeto a los precios concertados, ya sea por los consejos se la administración municipales como por el Gobierno en la provincia”, detalla la campesina.

Mariela coincide en que para nadie es un secreto que existe una inflación motivada por diversas causas. “Hoy el pueblo sufre, dice, con tarifas excesivas de renglones de primera necesidad. De eso estamos conscientes como también lo estamos de que nos corresponde a nosotros aumentar la producción de alimentos como la única vía posible de reducir y ofertar precios más accesibles a los salarios de los cienfuegueros, sobre todo para aquellas personas más vulnerables en la sociedad”, reflexiona la también presidenta de Consejo Popular.

EXIGENCIA Y CONTROL POPULAR

Al decir del vicegobernador de Cienfuegos los tiempos que corren requieren de un mayor rigor para contrarrestar la actividad de aquellos que se empecinan en burlarse de las leyes vigentes, y en especial especular a costa del sudor de los trabajadores y de los más desposeídos. “Por ello, sentenció, seguiremos la exigencia y aplicaremos medidas como la venta forzosa, elevadas multas, decomiso de productos e incluso el cierre de los negocios. No es lo que queremos, no es la política de la provincia ni del municipio, pero es la forma de poner orden”.

A varios días de aplicación de la Resolución 225, el dirigente gubernamental concuerda en que ha existido una respuesta por parte de los socios de las mipymes y los TPC. Al principio, explicó, existió un grupo de irregularidades, incluso la no presencia de determinadas ofertas. Actualmente se aprecia que poco a poco aparecen determinados renglones como el pollo, las salchichas y el aceite, y a tasas inferiores a las del resto del país.

Rajadel Alzuri insistió en que este combate frontal contra quienes se niegan a acatar lo establecido se gana con el control popular, “que sea el pueblo el principal actor para que estas cosas no ocurran, y no solamente con la actividad comercial en los precios de los productos agrícolas, si no también en el enfrentamiento a violaciones en otras actividades como el transporte u otros servicios”, reiteró.

“GARDEO” PERMANENTE

Justo con esa opinión coincide Yuri Bernal Pérez, tanto a él como el resto de sus coterráneos le asiste el derecho de denunciar cualquier hecho que viole el respeto que merece el pueblo, en lo fundamental lo referido a la alteración de los precios, “los que, de contra, ya están altos”, e insiste en la necesidad de eliminar a todos aquellos concurrentes inescrupulosos que no se ajustan a los precios concertados.

“Sin embargo, estimo que todavía la población no cuenta con la información suficiente sobre las vías y canales para tramitar sus quejas, inquietudes y otras inconformidades. Sugiero que, en el caso de las ferias por ejemplo, exista un lugar o puesto que sean de conocimiento público donde pueda acudirse con tal propósito”, sugirió el trabajador de Etecsa.

El predominio de la legalidad empieza, continúa y se resume en el cumplimiento de las leyes. Enfrentar a tales individuos requiere “armarse” —no con palos y dientes— de una férrea voluntad de acatar lo legislado.Ser más enérgicos y mantener un permanente “gardeo” por parte de los inspectores sobre estos violadores de precios, impedirá que sigan “viviendo” de ti, de mí y de todos.

