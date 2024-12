Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia por la situación en Siria

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes con carácter de urgencia y a puerta cerrada para discutir y analizar la situación en Siria tras la caída del presidente Bashar al Assad.

La reunión se celebrará a partir de las 20H00 y fue solicitada por Rusia a primera hora del domingo.

El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski explicó que la convocatoria fue solicitada por «las consecuencias» de estos sucesos «para el país y toda la región».

