Condena Grupo de Puebla amenazas de Trump contra Petro y Sheinbaum

“Estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza”, según el texto varios líderes mundiales

La amenaza lanzada por Donald Trump contra los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum provocó un rechazo inmediato en distintos sectores internacionales, con especial énfasis en el pronunciamiento del Grupo de Puebla.

En un comunicado difundido en su perfil de X, la organización advirtió que “estas expresiones buscan amedrentar a gobiernos democráticamente electos y reinstalar una lógica de coerción incompatible con la convivencia pacífica entre Estados soberanos”.

El documento fue publicado tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, hecho que generó conmoción regional luego de los bombardeos dirigidos a objetivos militares con el propósito de desestabilizar a las fuerzas armadas venezolanas.

Según el texto, “estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza”.

Trump justificó sus declaraciones señalando que era necesario actuar para contrarrestar la proliferación de drogas en México. Frente a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “México es libre, independiente y soberano y en él manda el pueblo”, subrayando que su país está dispuesto a cooperar con Estados Unidos, pero sin aceptar subordinación ni intervención.

Repudiamos las amenazas e intimidaciones de Trump contra los presidentes @petrogustavo y @Claudiashein, en un contexto agravado por la agresión militar de EE. UU. contra Venezuela.

En el caso de Colombia, Trump acusó al presidente Gustavo Petro de ser parte de una nación “muy enferma”, al vincularlo con el consumo de drogas y señalar al país como patrocinador del tráfico de sustancias ilícitas.

Sheinbaum y Petro cuentan con el apoyo incondicional del Grupo de Puebla, especialmente en un contexto donde América Latina y el Caribe son reconocidos como una zona de paz que respeta la soberanía de cada nación y promueve, ante todo, la no intervención y el rechazo al injerencismo en asuntos estrictamente gubernamentales.

La declaración concluyó con un llamado a la comunidad internacional y a los organismos legisladores para que garanticen el respeto a los derechos humanos y actúen en defensa de los mismos. Además, se reiteró que América Latina no acepta ultimátums.

