Presidente chileno critica a quienes que “se muestran serviles” a Trump

El presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a denunciar el ataque de EE.UU. a Venezuela y fustigó a los líderes que rindieron “pleitesía” a Trump por tal agresión.

En una nota publicada el martes en su cuenta en X, el mandatario manifestó que el presidente de Estados Unidos, Donald “Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el derecho internacional, sino la misma dignidad humana”.

Su mensaje lo acompañó de una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos difundido la misma jornada, en la que se ve la imagen del presidente del país norteamericano, Donald Trump, sobre la región de América Latina, con la frase: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

Boric criticó también duramente contra los países que saludaron el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor, solo se humillan”, criticó el jefe de Estado chileno en X.

Boric condenó el mismo sábado la agresión imperialista de EE.UU. al pueblo venezolano y afirmó que esta acción “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. “Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, agregó.

Ante esta coyuntura, suscribió el lunes una declaración conjunta con España, México, Brasil, Colombia y Uruguay, en la que aseveraron que la acción de EE.UU. viola los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

EE.UU. realizó la madrugada del sábado un ataque militar contra Caracas y tres estados vecinos que culminó con el secuestro de Maduro y su esposa.

Tras esta agresión, Trump declaró que asumiría el control de Venezuela; mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió que la operación militar permitiría a Washington acceder a la “riqueza y los recursos adicionales” del país bolivariano.

Al anunciar el ataque a Venezuela, Trump puso en aviso a la región latinoamericana, describiendo el hemisferio occidental como su esfera de influencia.

“Estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy poderosa en nuestra región”, expresó Trump, elogiando el “gran dominio” de Estados Unidos.

Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores. Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la… pic.twitter.com/D9lbQlkJcx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

