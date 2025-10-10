Con el aliento del 10 de Octubre, no hay otra alternativa que ¡Patria o Muerte!

Compartir en

En la historia patria de los cubanos no hay largo espacio de tiempo sin revelar acontecimientos gloriosos, que no hayan dejado su impronta en la conformación de una identidad plena de valores, de ahí el carácter perpetuo de una obra prolifera por más de 150 años.

Cuando el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes declaró la libertad de sus esclavos, marcaba en la esencia de este hecho, no solo un simple grito de independencia, sino la determinación de los cubanos de morir antes que renunciar a ser libres, tal y como se expresara en el Manifiesto proclamado al efecto.

Aquel documento fijaba no solamente las razones del porqué los esclavos debían ser liberados y la necesaria separación de España, sino que defendía, más allá, las aspiraciones de los cubanos y el reconocimiento del negro en la sociedad.

Ese glorioso acontecimiento protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes marcaba un hito importante en la historia, por romper las cadenas de la esclavitud en la Isla y emprender la Revolución, devenida cimiente de la definitiva independencia.

Céspedes, reconocido por todos los cubanos como el Padre de la Patria, fue, al decir de Eusebio Leal, historiador de Cuba, “un símbolo de la naturaleza y la condición humana, pero fue un símbolo en cuya rara virtud, en cuya fibra más onda, estaba el retrato venidero de la cubanía, el retrato de la interpolaridad de las generaciones futuras, a las cuales el dedicó su último pensamiento”.

Han transcurrido 157 años del levantamiento del 10 de octubre de 1868 y los cubanos, a instancia de su condición soberana, lograda desde 1959, mantienen como única alternativa posible su juramento de ¡Patria o Muerte! y la decisión de vencer, en consonancia con la historia y los ideales de Céspedes, quien dijo en carta a su esposa, Ana de Quesada_“… me he inmolado en el altar de la Patria”.

Esa determinación es la que hoy, a más de seis décadas del triunfo definitivo de la Revolución, liderada por nuestro Comandante invicto Fidel Castro Ruz, se mantiene firme e indestructible a pesar de las difíciles circunstancias transcurridas de constante acoso, amenazas, agresiones, actos terroristas y numerosas acciones nefastas, que llegan al maléfico colofón de una guerra económica y mediática, recrudecida, desde 2019.

Sucede que las raíces, a pesar de todas las contiendas, son fuertes e indoblegables, sobre las cuales ha crecido la dignidad y los más sublimes sentimientos de amor y lealtad a la Patria.

Hoy el 10 de octubre deviene convocatoria a reforzar la unidad con inteligencia, a transversalizar las acciones, mantener la firmeza, la voluntad y la diligencia eficaz con la confianza de que se podrá salir adelante. A 157 años, Cuba se levanta contra los obstáculos y para continuar superando sus sueños.

