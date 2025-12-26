Colectivo de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos celebra a la Revolución cubana

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

Lleno de júbilo y comprometido con el desarrollo del país, el colectivo de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, celebró este 26 de diciembre el advenimiento del aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana, ocurrido el 1ro de enero de 1959. Lo hizo con la realización de un acto conmemorativo en el cual se realizó un recuento de lo acontecido en 2025 y se anunciaron las proyecciones para 2026.

La cita fue propicia para recordar al líder histórico Fidel Castro Ruz y las seis ocasiones en que visitara a la entidad, desde su inauguración, el 5 de diciembre de 1978.

También devino el espacio idóneo para reconocer la labor de quienes desde las diferentes áreas contribuyen a que la “Carlos Manuel de Céspedes” se mantenga como la más estable del país y cumpla con los parámetros en la generación gracias a su responsabilidad, esfuerzo, inteligencia y creatividad.

Al tomar la palabra, María de los Ángeles Rodríguez Casteleiro, secretaria general de la sección sindical en la empresa, habló de retos y logros y de cómo el sentido de pertenencia de los trabajadores ha sido el arma principal para enfrentar las adversidades.

Entre los desafíos más acuciantes para el colectivo estuvo la abrupta paralización de los dos bloques generadores para realizarles acciones de mantenimiento en función de devolverles su funcionalidad y recuperar su potencia disponible. Luego sobrevino la urgente recuperación del sistema eléctrico que soporta a ambas unidades tras el incendio sufrido.

“Todo ello suposo la entrega, inteligencia y creatividad de técnicos y especialistas en el afán de suplir carencias y acortar tiempos para reincorporar el bloque No.3, así como para concluir los trabajos en la unidad No.4, la cual no se ha podido devolver al Sistema Electroenergético Nacional debido a serios contratiempos”, expresó la dirigente sindical.

Odelbis Mantilla Carpio, secretario del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la entidad expresó frases de exhortación a los de menos edad. “No solo debemos crecer en lo profesional, sino también aumentar la productividad. No son momentos de conformismos, sino de superar expectativas y seguir aportando a los resultados que hoy ostenta la entidad”, subrayó.

Así, con el empeño de continuar esforzándose para avanzar en la productividad y la eficiencia y, por consiguiente, contribuir a mejorar la calidad de vida del pueblo, esperan abrazar el nuevo aniversario de la Revolución los trabajadores de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos.

Visitas: 6