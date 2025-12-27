Emisión 103 de Aquí el pueblo despide el año 2025

Compartir en

Este viernes aconteció en le Palacio de Gobierno de Cienfuegos, la emisión número 103 del programa Aquí el pueblo, el último de 2025, donde fueron debatidos dos temas principales: lo referente al abasto de agua en el territorio y la jornada de actividades por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

El primer segmento del programa estuvo marcado por un reportaje radial sobre el primer tópico en cuestión, donde intervinieron los pobladores de la barriada de La Juanita, quienes agradecieron los últimos trabajos, que evitaron que hoy no se usen allí pipas para el traslado del preciado líquido.

Rainier Álvarez, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, respondió las dudas en este acontecer, reafirmando que los mayores problemas persisten en la conductora Paso Bonito-Barajagua. Con la crisis energética actual golpeando más duro que nunca, ha sido todo un desafío para la empresa que dirige Álvarez, actuar para solucionar los escollos habituales del ámbito. No obstante, aseguró el directivo, trabajaron en un grupo amplio de unidades como la Planta Potabilizadora de San Fernando de Camarones, de Palmira; la Bomba de Primero de Mayo, de Aguada de Pasajeros, la del “Tanque”, en Cumanayagua, la estación de Bombeo de Manacal, entre otras.

Se aclararon otras cuestiones referidas a la protección con el servicio eléctrico que debe asegurarse a circuitos donde corresponde el abasto de agua. Así pues, en varios circuitos de la urbe cabecera se movieron los horarios a partir de las 9:00 de la mañana y hasta la 1:00 pm, coincidiendo con la mayor generación de los paneles solares que están adjuntos a las unidades de bombeo.

A su vez, se dieron a conocer datos puntuales como el número de salideros solucionados (2 546), obstrucciones (1 449) y la limpieza de fozas (505).

Desde municipios como Rodas, Palmira, Aguada y Cumanayagua se emitieron opiniones que dan cuenta del avance y retroceso en el sector. Por ejemplo, desde el poblado de Arriete llamaron preocupados por la rotura de la Hipocloradora y los paneles que la surten.

Otras figuras públicas como Vladimir González, director de la Empresa Provincial de Aprovechamiento Hidráulico; Héctor Rosabales Pérez, delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, José Luis Rubio Gómez, de Acueducto Municipal y Jaime Suz López, intendente de Cienfuegos, hicieron intervenciones pertinentes que también respondieron inquietudes de los radioyentes.

Casi al final, se escucharon las voces de Bárbara María González Rosario y Nancy Verona García, directora de Cultura en el municipio Cienfuegos y subdirectora de administración en el mencionado sector, respectivamente. Ambas, destacaron las actividades principales durante el cierre de año, donde sobresalen los bailables, guateques campesinos, espectáculos infantiles, eventos y tertulias literarias, presentaciones de artistas invitados, también en los municipios, que serán informados desde los medios de comunicación oficiales. A su vez, el Inder se sumará a la fiesta con un paquete de propuestas atractivo, donde el espectáculo del deporte nacional marcará pautas.

El colofón lo ocupó el mensaje a la población del Primer Secretario del PCC, Armando Carranza Valladares, quien junto a la gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada, moderaron el programa. En su alocución catalogó al 2025 de “terrible”, pero que a pesar de las adversidades de los últimos doce meses, de las muchas dificultades que hoy gravitan en la vida cotidiana, de los embates de la naturaleza, las enfermedades, la crisis energética… a los cienfuegueros los sigue identificando la alegría y la fortaleza para convertir reveses en batallas ganadas.

