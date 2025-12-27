La dedicación y pasión de José Luis Gil

Compartir en

José Luis Gil es un hombre cuya vida está profundamente marcada por el trabajo en el sector eléctrico, un área que le apasiona desde siempre. Con 38 años de experiencia su trayectoria es una historia de dedicación, aprendizaje y superación.

Su carrera comenzó hace más de tres décadas, cuando ingresó como operador-despachador. Durante 22 años, se dedicó a esta labor con responsabilidad y empeño, enfrentando cada desafío y aprendiendo en el día a día.

En 2012 su carrera dio un giro importante, al pasar a trabajar en el área relacionada con las subestaciones como operario. Ahí comenzó a especializarse en la operación de transformadores y otros equipos eléctricos, lo que lo llevó a una posición de técnico y, más tarde, a la de especialista principal. Esta evolución fue posible gracias a su constante preparación, amor por el trabajo e interés por aprender de los demás.

A lo largo de estos años, su experiencia se ha centrado principalmente en la explotación del Sistema Eléctrico Nacional. A pesar de las dificultades y de las complejidades inherentes al trabajo, José Luis siempre logra obtener resultados personales y profesionales satisfactorios, mientras que ve en cada día de trabajo una nueva oportunidad para crecer y mejorar.

La jornada de trabajo de José Luis comienza temprano, a las 7:30 a.m., cuando distribuye el trabajo entre su equipo. Las tareas varían entre resolver averías, que pueden existir desde la noche anterior, y realizar el mantenimiento programado en las subestaciones. Además, es responsable de la entrega de materiales, equipos de protección adecuados para cada tarea y la salida de los carros para las diferentes intervenciones. Todo debe ser meticulosamente planificado, ya que la seguridad y la eficiencia son lo más importante.

La parte más compleja del trabajo es el arreglo de los transformadores dañados. No existen en estos momentos los relevos necesarios para reemplazarlos, lo que obliga a los trabajadores a hacer maravillas para solucionarlo. Sin embargo, José Luis y las personas con las que trabaja saben adaptarse a estas dificultades y buscar soluciones creativas para garantizar que el trabajo se haga con la mayor seguridad posible.

La seguridad es esencial en el trabajo, por lo que como especialista principal tiene la tarea de realizar la discusión trimestral de normas de seguridad industrial, donde hace énfasis en la importancia de seguir rigurosamente los procedimientos.

Para José Luis, lo más importante siempre es y será la seguridad del trabajador, asegurándose de que todos puedan regresar a sus casas al final del día. Los trabajadores deben ser siempre despiertos, activos y capaces de identificar peligros en cada rincón.

“La clave es nunca confiar ciegamente en nada, sino comprobar todo con cuidado y siempre creer en aquellos que están enseñando”.

A pesar de las dificultades del sector eléctrico, lo que más lo enamora es el trabajo en el despacho de carga. Allí ve el verdadero impacto de su labor, ya que cada ajuste que realiza afecta el funcionamiento de toda la red eléctrica.

Como una persona con tantos años de experiencia siempre está dispuesto a compartir su conocimiento con las nuevas generaciones que ingresan al sector, convencido de que cada momento es perfecto para enseñar y que todos aportan su granito de arena para que los más jóvenes se formen correctamente. Para él, el futuro del sector eléctrico es prometedor, ya que ve con optimismo la incorporación de muchos jóvenes talentosos.

Hoy, después de tantos años de esfuerzo y dedicación, José Luis Gil sigue comprometido con su labor. A pesar de las carencias y las dificultades del trabajo, continúa enfrentando cada día como un reto, con la satisfacción de hacer algo que ama y con la firme convicción de que su experiencia y dedicación son fundamentales para el éxito del sector eléctrico.

En sus propias palabras, “cada día de trabajo es un logro, aunque sea el más mínimo”. Y eso es lo que hace que su historia sea tan especial: la pasión, el compromiso y el amor por su trabajo.

