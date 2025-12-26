Consejo Provincial de Artes Escénicas de Cienfuegos evalúa su labor en el 2025

Compartir en

Ante las difíciles condiciones económicas del país, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Cienfuegos se ha visto obligado a reinventar su labor y programación durante el 2025, esfuerzo que fue evaluado por trabajadores y representantes de los grupos teatrales del territorio en la Asamblea de Balance provincial.

La sala Acuestas fue sede de la reunión que contó con la presencia de Nancy Verona, subdirectora de la Dirección Provincial de Cultura, y Daimany Blanco, presidente del propio Consejo.

Entre los objetivos trazados y revisados se encuentran mantener la programación estable de salas e instituciones, documentar las acciones realizadas y evaluar fortalezas y debilidades para encarar el futuro.

El período evaluado destacó por una sostenida actividad cultural. Sobresalieron la Jornada Villanueva, el evento de Narración Escénica “Ciudad para Contar”, el Festival Internacional de Teatro Espontáneo Play Black, y la celebración del 135 aniversario del teatro Tomás Terry, marcada por el estreno de “Vida” por la compañía de teatro musical infantil Abrakadabra.

También desarrollaron el Festival de Monólogos Latinoamericano y Premio Terry, y el evento SurDanz. Respecto al primero mencionado, Daimany Blanco señaló que constituye una oportunidad para que las agrupaciones teatrales del territorio presenten sus obras en un encuentro de reconocido prestigio.

Un momento significativo fue la conmemoración del aniversario 30 de las Artes Escénicas en la provincia, donde se rindió homenaje a fundadores y personalidades destacadas. Además celebraron el primer campeonato de Payasos, con la participación de más de 15 artistas del Circo Nacional de Cuba.

El Consejo identificó importantes desafíos para el próximo año, entre los que se encuentran emprender acciones de reparación y mantenimiento en las diferentes salas teatrales de la provincia.

Reconocieron que, debido a las actuales dificultades, no ha sido posible llevar la programación estable a todos los municipios de Cienfuegos.

Una limitante crítica que aún afecta la programación del principal coliseo de la ciudad es el persistente problema con el servicio eléctrico en el teatro Tomás Terry. Esta situación se ha agravado por la inmovilidad de los encargados de apoyar, lo que ha impedido, por ejemplo, conectar el grupo electrógeno que proporcionaría un respaldo energético vital para las presentaciones.

Como colofón a la asamblea, reconocieron a quienes contribuyeron de manera destacada al desarrollo de las Artes Escénicas en Cienfuegos durante el año que concluye.

