Caracas agradece el firme apoyo de Rusia a la soberanía venezolana

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos

Caracas ha resaltado la postura de Rusia en defensa de la soberanía de Venezuela, tras la denuncia de Moscú del despliegue militar de Washington en el mar Caribe.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de la Federación de Rusia por su valioso apoyo a los esfuerzos del presidente Maduro en la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo venezolano ante las amenazas y acciones belicistas e ilegales de la Administración de Estados Unidos en el Caribe”, ha expresado el canciller de Venezuela, Yván Gil, a través de un mensaje difundido este jueves en su canal de Telegram.

Además, Gil ha recalcado el “apoyo inquebrantable” de Rusia en la preservación del Caribe como zona de paz, así como en la promoción de la estabilidad económica, política y social en la región.

El comunicado se ha publicado luego de que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, denunciara lo que calificó como una “anarquía jurídica” en el mar Caribe, tras las recientes medidas adoptadas por Washington. La diplomática rusa condenó acciones de Estados Unidos que, según afirmó, evocan actos de piratería y apropiación ilegal de bienes, e hizo un llamado al respeto del orden jurídico internacional en el ámbito marítimo.

Las declaraciones también se dan en un contexto de crecientes tensiones, como consecuencia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el pasado 17 de diciembre la designación del Gobierno venezolano como organización terrorista y un bloqueo total a los petroleros con destino o procedencia de Venezuela, medidas que han sido ampliamente condenadas por instituciones globales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU).