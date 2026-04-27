Colaboradores deportivos cubanos ratifican su apoyo a la patria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 37 segundos

Los colaboradores deportivos cubanos que laboran en la República Bolivariana de Venezuela se unen al movimiento “Mi firma por la Patria”, cuyo compromiso fue rubricado en un sencillo pero emotivo acto realizado en Caracas.

El doctor Jorge Pavel Pino, coordinador de la Misión Deportiva en la patria de Bolívar, informó además vía internet, que este domingo todos ellos ratificaron su lealtad y apoyo incondicional con la Revolución Cubana, al pueblo, a sus dirigentes, al partido y al sistema social que se ha construido.

«Nosotros nos incorporamos al igual que muchos de los centros subordinados al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de todo el país, que se han incorporado al llamado de la sociedad civil cubana para el movimiento popular “Mi firma por la Patria” que recoge la muestra de unidad, firmeza y disposición del pueblo cubano en defensa de su independencia», destacó el funcionario.

Pavel Pino, junto a todos los colaboradores, tienen la responsabilidad de fortalecer los lazos bilaterales de cooperación en el sector entre ambos países en el actual ciclo olímpico que cierra en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Visitas: 3