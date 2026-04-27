Comparece este lunes, ante un tribunal, el atacante armado que irrumpió en una cena en la que estaba Trump

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

El Servicio Secreto de Estados Unidos junto con el Departamento de Policía Metropolitana, investigan los motivos del atentado

Cole Thomas Allen, quien portando múltiples armas irrumpió este sábado en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), que se celebraba en el hotel Hilton en Washington, enfrenta dos cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y otro por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, y será llevado hoy ante un tribunal.

Así lo dio a conocer la fiscal federal para Washington D. C., Jeanine Pirro. «Está claro, según lo que sabemos hasta ahora, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible. Habrá muchos más cargos a medida que avance esta situación muy dinámica», sostuvo.

LOS HECHOS

El sospechoso fue interceptado en un control del Servicio Secreto en el vestíbulo de la instalación, en la que se encontraba el presidente estadounidense Donald Trump. Según dieron a conocer las autoridades, fue reducido tras intercambiar disparos con agentes del orden.

Estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos, informó el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll. Hasta el momento se cree que actuó solo y que se hospedaba en una habitación de dicho hotel.

Tras los disparos, Trump y otros miembros de su gabinete fueron retirados del escenario.

Luego de la acción, aunque el sospechoso no fue herido, fue trasladado a un hospital local para ser evaluado. Se informó que un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas, por lo cual se encuentra hospitalizado.

CBS News reportó que el sospechoso, tras su arresto, confesó que su objetivo era atacar a funcionarios de la Administración de Donald Trump.

¿Quién es el agresor?

Cole Thomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. El sujeto, de acuerdo con reportes de medios de prensa, no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades.

Indican, además, que se dedicaba a la enseñanza en colegio y que sería partidario del Partido Demócrata, e hizo una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.

ALGUNOS DATOS

Al respecto, Trump publicó en Truth Social: «Menuda noche la que hemos vivido en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido».

La cena, a la que asistían unas 2 000 personas, fue reprogramada para dentro de 30 días. La de este sábado era la primera cena de la WHCA a la que acudía el inquilino del Despacho Oval como presidente, pues durante su primer mandato, y en 2024, boicoteó repetidamente el evento.

Visitas: 2