Escalada violenta convulsiona a Colombia ad portas de las elecciones

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La escalada violenta que azota al suroeste de Colombia convulsiona hoy a una sociedad ya en tensión debido a la cercanía de las elecciones presidenciales para las cuales restan apenas 34 días.

Desde el pasado viernes al menos 22 ataques, según datos de la Fiscalía General, sobrecogieron varios municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca fundamentalmente.

El primero de ellos fue un atentado con explosivos registrado frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en el Cantón Militar Pichincha, en el sur de la ciudad de Cali, que provocó lesiones a tres personas y daños a vehículos y a la infraestructura circundante.

Sin embargo, de todos los eventos violentos registrados en los últimos dos días, el más mortífero se registró el sábado en el municipio de Cajibío, en el departamento de Cauca, cuando un artefacto detonó al paso de un ómnibus y causó la muerte a 20 personas y heridas a otras 36, acorde con lo informado por el gobernador Octavio Guzmán.

Las autoridades militares atribuyeron el ataque al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), un grupo residual de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, al mando de alias Iván Mordisco. El ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una ofensiva en la región con la llegada de ocho pelotones adicionales y otros dos blindados, así como la introducción de sistemas aéreos no tripulados (drones) para mejorar la vigilancia y el monitoreo del territorio.

El presidente del país, Gustavo Petro, calificó de terroristas, fascistas y narcotraficantes a los autores del atentado.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia”, escribió en su cuenta de la red social X.

El candidato a la Presidencia por el movimiento progresista Pacto Histórico, Iván Cepeda, también rechazó el suceso y estimó que era profundamente preocupante la ocurrencia de esas acciones “terroristas” en regiones del sur del país, “donde existe un amplio respaldo ciudadano” al proyecto político de la izquierda.

“Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral. Solicito a las autoridades esclarecer con rigor este contexto y posibles motivaciones”, escribió el político.

El ministro de Defensa estima que la escalada violenta es una retaliación a las acciones realizadas contra el EMC en la zona, en cuyo caso está la Operación Perseo, una ofensiva lanzada el 12 de octubre de 2024 por las Fuerzas Militares para recuperar el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.

Más recientemente, otras acciones castrenses permitieron la detención o neutralización de varios de los más estrechos colaboradores de alias Mordisco, algunos de los cuales eran sus hermanos.

Además de Argelia, en el Tambo, Buenos Aires, Suárez, Jamundí y Buenaventura por solo mencionar algunos municipios, se concentran gran parte de los cultivos de coca del suroeste.

También hay en la zona muchos de los más importantes enclaves dedicados a la minería ilegal.

Si bien el EMC y el Gobierno iniciaron diálogos de paz, estos se rompieron hace dos años por decisión del presidente después de un ataque, atribuido a ese grupo, contra la comunidad indígena Nasa en Toribío, Cauca, y que provocó la muerte de una lideresa de esa comunidad.

Desde entonces la guerra contra Mordisco y sus estructuras subordinadas es frontal.

Tras la más reciente escalada violenta, el ministro de Defensa sentenció que el combate será a partir de ahora más fuerte.

“Emplearemos toda la capacidad del Estado para neutralizar a quienes persistan en atacar a la Fuerza Pública y a la comunidad; nuestra ofensiva será sostenida”, sentenció.

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