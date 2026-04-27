Nadador cubano a beca en centro internacional de World Aquatics

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El nadador cubano Vladimir Hernández fue elegido para una beca en el centro internacional de la World Aquatics de Baréin.

Según el comisionado nacional, Nelson García Fernández, debió ingresar en marzo, pero por la guerra en el Medio Oriente se pospuso para septiembre.

El librista de 21 años de edad es el quinto nadador de la mayor de las Antillas que se beneficia con esta opción, la que contribuirá al mejoramiento de sus marcas personales y a su progreso a nivel internacional.

Luis Vega, especialista en el estilo mariposa, fue el primero en cumplir con esta experiencia en 2021 en el centro de Kazán, Rusia, donde logró récord nacional en 200 metros.

Luego en la propia instalación y estilo, la también mariposista Lorena González bajó el registro cubano en 50 metros en piscina de curso corto, según la página de Facebook Seguidores de la Natación.

La ondina antillana de mejores resultados internacionales, Elisbet Gámez, ingresó en 2022 en el centro de Tailandia hasta 2023, y a finales de ese año entrenó en la sede de Francia. Durante esas temporadas consiguió topes personales en piletas de 25 y 50 metros, así como primacías domésticas en curso corto en 50, 100 y 200.

En la actualidad se prepara Andrea Becali en el centro de World Aquatics en Australia, a donde llegó a finales de 2024. Este mes estableció nuevo récord nacional en 50 libre (25:87), apenas unos días antes de cumplir sus 22 primaveras.

Elisbet, Andrea y Lorena formaron los relevos estilo libre en 100 y 200 metros ganadores de títulos en los Juegos Centrocaribeños de San Salvador 2023 junto a Laurent Estrada, quien por su entrega y resultados también aspira cumplir su sueño de ser llamada a un centro internacional.

Vladimir, Andrea y Laurent, junto al más novel, Yadiel Estrada, serán los representantes de casa en la próxima edición multideportiva en la capital dominicana.

“Son las plazas que nos fueron otorgadas según el manual técnico de los juegos, dos en cada sexo, ya que la natación no pudo asistir a ningún clasificatorio de piscina ni de aguas abiertas”, comentó García Fernández.

En libre competirán Becali (50, 100, 200 y 400 metros); Hernández (400, 800 y 1500) y Yadiel (50 y 100), en tanto Laurent lo hará en espalda (50, 100 y 200) y en 200 combinado.

Entre tanto, Rodolfo Falcón Júnior, integrante de la preselección nacional, protagonizó un buen desempeño en la natación de la Liga Atlética Interuniversitaria 2026 de Puerto Rico, donde entrena y a su vez concluye su carrera en el centro Sagrado Corazón.

El librista se impuso en los 1500 (16:15:61) y 400 (4:02:95), y formó el relevo titular de 4×100 combinado; sumó plata en relevo 4×200 libre, y metales de bronce en 200 libre (1:57:22) y en 4×400 combinado.

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