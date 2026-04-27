Fiscales cubanos firman por el mañana

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Múltiples instituciones se han sumado al llamado de la sociedad civil cubana para el movimiento de recogida de firmas «Mi firma por la Patria», entre los cuales se cuenta la Fiscalía General de la República (FGR).

Al momento de la rúbrica, los trabajadores del órgano reafirmaron con este acto la irrenunciable vocación de paz que distingue a la mayor de las Antillas y el firme compromiso de sus habitantes con la defensa de la soberanía nacional ante cualquier agresión foránea.

De igual manera, invocaron la reciente celebración del aniversario 65 de la victoria contra la invasión mercenaria, apoyada por el imperialismo estadounidense en las arenas de Playa Girón, para alzar las voces que componen ese colectivo en defensa de la Patria, su soberanía e independencia, como patrimonio irrevocable de la Patria recordando que Girón es hoy también.

Los profesionales y operadores del Derecho presentes en la jornada expresaron su respaldo a los principios fundacionales de la nación y su responsabilidad en la protección de la legalidad, como pilar fundamental de la sociedad cubana.

La iniciativa, convocada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, el pasado 16 de abril, se ha convertido en un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleva la verdad de Cuba a cada rincón del planeta.

Este movimiento de firmas, que comenzó oficialmente el 19 de abril en Playa Girón con la rúbrica del propio presidente Díaz-Canel y la dirección de la Revolución, se extiende por todos los centros laborales, comunidades e instituciones del país, y ha sido además respaldado por intelectuales, artistas, periodistas y trabajadores de diversos sectores, así como por las misiones diplomáticas cubanas en el exterior.

Con información de la ACN

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