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Cinismo a pulso: Washington amenaza con sanciones a quien interfiera en elecciones de Colombia

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El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, amenazó con imponer sanciones personales a aquellos que sean sorprendidos por Washington en la interferencia ilegal en el proceso electoral presidencial de Colombia.

“Para garantizar elecciones justas en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otros lugares. Aquellos que sientan la tentación de socavar el proceso democrático [en Colombia] o manipularlo, ya sea mediante la compra de votos u otros métodos, deben saber que ponen en riesgo sus visados [estadounidenses] y los visados de sus familiares”, escribió el alto cargo en su cuenta de X.

(Con información de TASS)

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

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