Selección Argentina recupera la cima del ranking de la FIFA

La derrota de Francia frente a Costa de Marfil y el empate de España ante Irak resultaron determinantes para que la “Albiceleste” quedara nuevamente por encima de sus principales rivales.

Según la actualización extraoficial realizada para actualizar la lista de la FIFA luego de los encuentros disputados el jueves, el elenco que dirige Lionel Scaloni alcanzó los 1874,81 puntos y superó por un margen mínimo a España, que quedó con 1873,01. Francia descendió al tercer escalón con 1869,43 unidades.

Más atrás aparecen Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania, completando el grupo de los diez mejores seleccionados del planeta en la antesala de la máxima competencia internacional.

Aunque ocupar el primer puesto suele interpretarse como una señal positiva, la estadística histórica ofrece un dato llamativo, señala el servicio informativo MinutoUno.

Desde que la FIFA implementó oficialmente su ranking en diciembre de 1992, ninguna selección que llegó al Mundial ubicada en la primera posición logró conquistar posteriormente el título.

Se trata de una curiosidad que se repitió edición tras edición y que vuelve a instalarse en el debate futbolero a pocos días del arranque del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Rompería el conjunto de Scaloni el hechizo?

La próxima actualización del ranking será el 10 de junio, y la “Scaloneta” sostendrá sendos compromisos amistosos frente a Honduras e Islandia. Dependiendo de esos resultados, la “Albiceleste” podría mantener o perder el liderazgo de la clasificación.