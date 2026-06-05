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Selección Argentina recupera la cima del ranking de la FIFA

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Días previos a la Copa del Mundo de Fútbol, la Selección Argentina recuperó la cima del ranking de la FIFA gracias a los resultados de los partidos amistosos internacionales que la catapultaron a lo más alto de la clasificación mundial.

La derrota de Francia frente a Costa de Marfil y el empate de España ante Irak resultaron determinantes para que la “Albiceleste” quedara nuevamente por encima de sus principales rivales.

Según la actualización extraoficial realizada para actualizar la lista de la FIFA luego de los encuentros disputados el jueves, el elenco que dirige Lionel Scaloni alcanzó los 1874,81 puntos y superó por un margen mínimo a España, que quedó con 1873,01. Francia descendió al tercer escalón con 1869,43 unidades.

Más atrás aparecen Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania, completando el grupo de los diez mejores seleccionados del planeta en la antesala de la máxima competencia internacional.

Aunque ocupar el primer puesto suele interpretarse como una señal positiva, la estadística histórica ofrece un dato llamativo, señala el servicio informativo MinutoUno.

Desde que la FIFA implementó oficialmente su ranking en diciembre de 1992, ninguna selección que llegó al Mundial ubicada en la primera posición logró conquistar posteriormente el título.

Se trata de una curiosidad que se repitió edición tras edición y que vuelve a instalarse en el debate futbolero a pocos días del arranque del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Rompería el conjunto de Scaloni el hechizo?

La próxima actualización del ranking será el 10 de junio, y la “Scaloneta” sostendrá sendos compromisos amistosos frente a Honduras e Islandia. Dependiendo de esos resultados, la “Albiceleste” podría mantener o perder el liderazgo de la clasificación.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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