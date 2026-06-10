Cienfuegos tendrá sus Juegos Escolares

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Tras la suspensión de la 62 edición de los Juegos Escolares Nacionales de Alto Rendimiento, la dirección del Inder orientó la celebración de justas y certámenes de carácter local para todos los territorios del país, para de alguna forma contrarrestar el duro golpe para el movimiento deportivo.

Según Amaury Sarmiento Barnada, Jefe del Departamento de Alto Rendimiento en nuestra provincia, en Cienfuegos se llevarán a cabo festivales deportivos en cada uno de los municipios, eventos que tienen como premisa adicional lograr participación masiva e inclusión.

Se realizarán desde el 28 de junio hasta el 15 de julio. Se ha convocado a los 36 deportes que se practican a nivel nacional, y en nuestro caso veremos accionar de las 32 disciplinas que se practican oficialmente en Cienfuegos”, subrayó el diectivo.

Sarmiento Barnada agregó que, aunque lleven el nombre de festivales escolares, también competirán atletas de las categorías pioneril y juvenil. La cita contará con su tradicional inauguración y jornada de clausura.

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