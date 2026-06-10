Reactivan convocatoria para donantes voluntarios de sangre en Cienfuegos

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Desde el inicio de la Jornada nacional de homenaje a los donantes voluntarios de sangre, el pasado 6 de junio, en la provincia de Cienfuegos reforzaron la convocatoria para que acudan quienes aprecian la importancia del gesto solidario.

En el programa radial El triángulo de la confianza, el Doctor Oscar Martínez Cruz, director del Banco de sangre, mencionó los tres centros de transfusiones en los hospitales provinciales y las estaciones en cada municipio cienfueguero, “óptimas para recibir a personas dispuestas a donar, pues en los últimos meses disminuyó la disponibilidad reservada.

Mencionó la modalidad actual de las donaciones de sangre entre familiares, pero reclamó “la asistencia desinteresada de hombres y mujeres aptos para contribuir con la salvación de vidas en casos de urgencia”.

La doctora Margarita Hernández Sánchez, Jefa del departamento de donaciones, reconoció la existencia de un grupo de personas o donantes especiales atentos al llamado para momentos de emergencia, “pero resulta imprescindible la asistencia de otros cienfuegueros — y sabemos que hay jóvenes altruistas— que pueden brindar su brazo en nuestro Banco de sangre”.

Los donantes voluntarios de sangre deben poseer buen estado de salud, transitar entre los 18 y 60 años de edad, con un peso adecuado; no pueden padecer enfermedades no transmisibles y expresar con veracidad si han padecido de patologías transmisibles.

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