Cuando el dolor de Palestina abraza la resistencia de Cuba ​(+Fotos)

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Hay dolores que no conocen geografía, y solidaridades que trascienden todas las distancias. A pesar de llevar sobre sus hombros el peso de una Nakba interminable, el asedio implacable y el sufrimiento diario de su pueblo, Palestina jamás olvida de dónde viene la lealtad sincera.

​Con esa inquebrantable responsabilidad internacionalista y humana, la organización de Juventud palestina —representada por esos valientes estudiantes de medicina que hoy baten el cobre en los hospitales cubanos—, junto al embajador palestino Ammar Zorba, se hizo presente en el Hospital Pediátrico “William Soler”. No llegaron con las manos vacías, sino portando un cargamento vital de medicamentos y antibióticos: un alivio necesario, un abrazo hecho medicina.

​Esta entrega no es un hecho aislado; forma parte de una ofensiva de solidaridad militante impulsada por la juventud palestina en Cuba para respaldar a los centros de salud de la isla. Una isla que hoy resiste con dignidad de trinchera los embates del criminal bloqueo imperialista recrudecido durante décadas, agravado por la asfixia energética, la escasez de alimentos y las 7,000 contenedores retenidos por la extorsión y las sanciones a las navieras, que intentan asfixiar al pueblo cubano.

​Para el pueblo palestino, esto no es caridad: es una deuda de honor. Cuba ha abrazado la causa palestina en cada tribuna del mundo, compartiendo su pan, sus aulas y su trinchera con los hijos de la resistencia. Hoy, ver a los estudiantes palestinos devolviendo ese gesto en suelo cubano, a pesar de que su propia tierra sangra y resiste el exterminio, demuestra que la solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo poco que se tiene desde el fondo de la trinchera.

​Porque cuando dos pueblos llevan la dignidad como bandera, las cadenas del bloqueo se rompen con el calor de la hermandad. Venceremos.

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