Noviembre que viene

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Como siempre, el elector estadounidense vota con y por el bolsillo. Trump ha incumplido promesas económicas y ahora su partido se apoya en cifras millonarias de dólares que aportan las clases privilegiadas, como el bimillonario Elon Musk

Muy próximas están ya las denominadas elecciones de medio término en Estados Unidos y, aunque se conoce que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha perdido popularidad, no se puede predecir que su Partido Republicano perderá una o ambas cámaras del Congreso, que aunque haya tenido disquisiciones con el mandatario, mantiene aún una férrea afinidad en este contexto.

Los republicanos han sabido maniobrar para asegurarse algunas ventajas como el de haber eliminado algunos cargos electivos que generalmente controlaban su opositor electoral, el Partido Demócrata, avalado por elementos judiciales venales controlados por Trump.

Además, ya se cuestiona por el mandatario la votación por correo, favorable en la mayoría de los casos a los demócratas, quienes sufren una avalancha de recriminaciones porque muchos de sus candidatos expresan ideas progresistas, que los republicanos tildan de comunistas. Aprovechando el desconocimiento de muchos norteamericanos analfabetos políticamente.

Pero, de todas maneras, Donald Trump es hoy profundamente impopular, al igual que algunas de sus principales políticas. Una parte considerable de los votantes que sí le gustan no están muy entusiasmados con votar en las elecciones de mitad de mandato, mientras que los demócratas parecen muy motivados para cambiar el equilibrio de poder en el Congreso y a nivel estatal.

Los tres principales temas para los votantes son la economía, la guerra de Irán y la inmigración, según una encuesta de Washington Post-Ipsos realizada a principios de este mes. Los votantes desaprueban la gestión de Trump sobre todo eso.

La asequibilidad y el coste de la vida son especialmente importantes para los votantes en este momento, dicen los estrategas republicanos. Y aunque los datos sobre la economía son mixtos, los votantes tienen poco de bueno que decir al respecto.

“¿La economía? Tengo dos palabras: Es una mierda”, dijo el empresario de Michigan, Armetris Hare, a periodista de The Washington Post.

“Votamos por Trump”, dijo Lance Sulentic y Iowa votó tres veces a Trump, “y él hizo justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer.”

Los votantes tampoco entienden realmente el logro legislativo emblemático de Trump, el proyecto de ley de impuestos y gasto conocido como el Proyecto de Ley Único y Hermoso. Una nueva encuesta de Político revela que casi la mitad de los estadounidenses dice que no puede explicarlo, y quienes sí pueden suelen decir que son los ricos quienes se benefician, pero no ellos.

Muchas de las disposiciones benefician a las empresas y a los ricos. Y si el objetivo declarado de las medidas era la creación de empleo, eso puede tardar un tiempo en manifestarse. Mientras tanto, la contratación se ha ralentizado.

Para ayudar a financiar la prórroga de las rebajas fiscales de Trump, el proyecto de ley realizó grandes recortes en los servicios sociales (incluidos los cupones de alimentos y Medicaid) que apenas ahora están empezando a afectar a los estadounidenses.

Millones de estadounidenses han perdido la ayuda alimentaria, incluidos niños.

NO TODO ES MALO PARA LOS REPUBLICANOS

La imagen del Partido Republicano no está tan dañada como parece estar la popularidad de Trump. Durante décadas, los republicanos han tenido una ventaja entre los votantes como el partido en el que más confían para manejar la economía; el Partido Republicano aún tiene una ligera ventaja en ese aspecto, según la encuesta Post-Ipsos.

En cuanto a políticas, los republicanos dicen que pueden optar por las rebajas fiscales, nuevas deducciones fiscales para las propinas y las horas extra, y las “cuentas Trump”, un programa que ofrece un depósito único de mil dólares en nuevas cuentas de inversión para niños.

Las devoluciones de impuestos, de media, fueron más altas este año debido a las rebajas de impuestos de los republicanos. Pero estos pueden estar desvaneciéndose a medida que los estadounidenses usaron el dinero extra para mantener sus gastos a medida que la agresión a Irán aumentó los costes.

Hay pruebas en encuestas de que los votantes republicanos que pueden ser persuadidos para salir a votar en noviembre están más motivados por la inmigración, los impuestos y la delincuencia que por otros temas. Eso podría ayudar a explicar el enfoque de Trump en la Ley Save America, con estrictas restricciones de voto diseñadas para impedir que los inmigrantes indocumentados voten (un acto estadísticamente poco común que ocurrió recientemente en Nueva Jersey).

Los esfuerzos de Trump para que los republicanos redibujen las líneas congresionales también pueden ayudar a su partido a frenar la ventaja del entusiasmo de los demócratas. Harán falta muchos más demócratas para salir a votar que republicanos para ganar algunos de estos supuestos distritos pendulares.

“Aunque los republicanos de la Cámara tienen una mayoría de tres escaños sobre el papel”, escribe Erin Covey, analista del informe político no partidista Cook Political Report, “han creado efectivamente un colchón de ocho o nueve escaños en noviembre gracias a los estados que manipularon en su beneficio.”

Y, por último, los demócratas tienen sus propios problemas. Los demócratas centristas están preocupados por nominar a socialistas democráticos de extrema izquierda en estados tan imprescindibles como Michigan. “Encaja perfectamente con el estereotipo de los demócratas de que la izquierda woke dirige el partido”, dijo el estratega republicano Stan Barnes, radicado en Arizona, cuyo estado tiene varias carreras competitivas para la Cámara.

Y el aparato del Partido Demócrata está teniendo dificultades para recaudar fondos, con los donantes aun sufriendo por la derrota presidencial del partido en el 2024.

EL FACTOR DECISIVO

El factor decisivo es simplemente quién vota en noviembre.

Una encuesta de Post-Ipsos muestra que, entre los votantes que dicen estar absolutamente seguros de votar en noviembre, los demócratas tienen una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre los republicanos, lo que les ayudaría mucho a recuperar la Cámara de Representantes —e incluso tener la oportunidad de recuperar el Senado.

Como siempre, el elector estadounidense vota con y por el bolsillo. Trump ha incumplido promesas económicas y ahora su partido se apoya en cifras millonarias de dólares que aportan las clases privilegiadas, como el bimillonario Elon Musk, quien echó a un lado sus diferencias con el colorado mandatario.

Ese elector vive en una nación con falso ropaje de democracia, donde el dinero domina en unas elecciones que no tienen nada de representativas ni mucho menos de democráticas.

No importa los genocidios en que participa o alienta su gobernanza, ni la política de ordene y mando contra pueblos más pequeños.

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