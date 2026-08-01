El trabajo de liderazgo comunitario es esencial en los Consejos de Defensa Municipal y sus Zonas de Defensa

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Aprovechar las estructuras de tiempo de Guerra, ahora durante tiempo de Paz, para lograr un trabajo operativo, coherente y funcional en aras de atender las prioridades que tenemos actualmente, tanto en el orden ideológico como en el social, resultó uno de los conceptos reiterados por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al visitar la Zona de Defensa Calvario-Fraternidad, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo.

Díaz-Canel resaltó la importancia de la preparación para la defensa, teniendo en cuenta las permanentes amenazas del actual Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, y la necesidad de fortalecer la filosofía de Guerra de Todo el Pueblo que define que cada cubano debe tener un lugar, una forma y un medio para la lucha.

Durante la jornada por el Día Nacional de la Defensa, este viernes, Díaz-Canel estuvo acompañado por los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; los Generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministros de las FAR y el MININT, respectivamente, así como de otros altos oficiales, y autoridades del Partido y el Gobierno de La Habana.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional insistió en no descuidar el completamiento de las plantillas de las Brigadas de Producción y Defensa, y del resto de los componentes del sistema defensivo territorial.

A pesar de la complejidad que vive el país, debido al recrudecimiento de la política de bloqueo y el cerco energético imperialista, Miguel Díaz-Canel expresó que las recientes transformaciones económicas y sociales aprobadas deben tener su impacto, en el más breve plazo posible.

En tal sentido, destacó que a las Zonas de Defensa les corresponde desempeñar un sistemático papel para contribuir a consolidar la participación popular. ¨Todo lo que se vaya a hacer aquí en la Zona de Defensa tiene que ir acompañado de la filosofía de cómo va a participar la población¨, puntualizó, refiriéndose a las posibles soluciones que se aporten en la recogida de desechos sólidos, el suministro de agua, entre otras problemáticas.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció que estas jornadas han permitido mayor conocimiento y preparación de los jefes de Zonas de Defensa, sobre el mapa político, económico y social de cada territorio, para articular mejor la labor de los subgrupos que integran esta estructura, con las principales prioridades de la población, como un traje a la medida.

¨Un Presidente del Consejo de Defensa municipal y los que trabajan al frente de las Zonas de Defensa con sus diferentes subgrupos están desarrollando hoy un trabajo de liderazgo comunitario¨, consideró el mandatario cubano, ¨esto nos ha aportado otra dinámica de trabajo que nos va aportando otra experiencia que no debemos perder y que debemos ser capaces de trasmitir, por eso es importante la participación de los jóvenes¨, subrayó.

En su visita a la Zona de Defensa Calvario-Fraternidad, el Presidente escuchó y compartió experiencias sobre la labor que allí se desarrolla, encabezada por Víctor Manuel Mir Lorenzo, Jefe de esta Zona de Defensa, quien ofreció una amplia caracterización del lugar.

Con más de 16 mil habitantes y unos 5 kilómetros cuadrados de extensión, la Zona de Defensa, situada en la periferia de La Habana, enfrenta el desafío de continuar impulsando la producción de alimentos, con el uso eficiente de patios y parcelas, la búsqueda de alternativas para mantener la vitalidad en el suministro de agua a la población, la atención a 423 familias vulnerables, y en función de propiciar una mayor articulación de las nuevas formas económicas para contribuir al pago a los jubilados e resolver problemas propios de la demarcación.

En el caso del suministro de agua y el tema energético, Díaz-Canel propuso identificar la mayor cantidad de reservorios posibles para el depósito del agua, uno de los problemas más agudos que enfrentan los habitantes situados en los límites de la Zona de Defensa, también sugirió expandir las mejores experiencias en el uso de las Fuentes renovables de energía para mantener la vitalidad de servicios básicos a la población.

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