Cuba mira a la lucha, natación y ciclismo hoy en Santo Domingo

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La continuación de la lucha libre, ahora entre damas, además de la presencia de Andrea Becali en la natación y Marlies Mejías en el ciclismo de ruta, constituyen hoy incentivos en la participación de Cuba en la novena jornada oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que ya encaran su segunda mitad de calendario en Santo Domingo.

En el Pabellón de Combate, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, escalarán el colchón entre otras, la medallista olímpica y mundial Milaymis de la C. Marín, de los 76 kilogramos, Yanelis Sanz (57 kg), doble titular continental, y Greili Bencosme (50 kg), monarca de los panamericanos junior con sede en Asunción, Paraguay en 2025.

Además, Marlies Mejías pedaleará la ruta en el afán de sumar su décima corona en justas centroamericanas, ratificarse entre las deportistas más laureadas a este nivel y, de paso, ampliar su cosecha personal en la corriente cita, donde ya atesora oro y playa en la contrarreloj individual y el ómnium en pista respectivamente.

Por su parte Andrea Becali, la mejor nadadora cubana de la época actual, intentará sumar otro metal en los 200 metros, estilo libre, luego de conseguir plata en la doble piscina hace apenas un par de días, mientras en la propia instalación Laurent Estrada buscará mejorar sus marcas y, quizás, atacar el récord nacional de 200 dorso, en poder de Ana María González desde Winniped 99′.

Para este sábado se preve también que la mayor de las Antillas vea acción en béisbol, con el pulso ante Puerto Rico y debuten el tenis de mesa, boxeo y baloncesto 3×3, al tiempo que avancen los calendarios del hockey y balonmano.

Hasta la fecha, Cuba ocupa el tercer puesto del medallero general por países con 19 preseas doradas, igual número de plateadas y 28 de bronce, en tanto México y Colombia encabezan la tabla con fojas de 88-64-49, los primeros y 50-56-32 los segundos.

Tabla de medallas: (10 primeros)

1- México (MEX) – 88 oro, 64 plata, 49 bronce, Total: 201

2- Colombia (COL) – 50 oro, 56 plata, 32 bronce. Total: 138

3- Cuba (CUB) – 19 oro, 19 plata, 28 bronce.Total: 66

4- Venezuela (VEN) – 16 oro, 26 plata, 50 bronce. Total: 92

5- Puerto Rico (PR)– 12 oro, 14 plata, 21 bronce. Total: 47

6- República Dominicana (DOM) – 12 oro, 13 plata, 41 bronce. Total: 66

7- Guatemala (GUA) – 10 oro, 17 plata, 16 bronce. Total: 43

8- El Salador (ESA) — 5 oro, 3 plata, 8 bronce. Total: 16

9- Costa Rica (CRC) – 5 oro, 2 plata, 11 bronce. Total: 18

10- Trinidad y Tobago (TTO) — 4 oro, 1 plata, 7 bronce. Total: 12

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