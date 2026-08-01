Comunistas italianos celebrarán en Cuba el centenario de Fidel Castro

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Una delegación de la Red de los Comunistas de Italia visitará Cuba en la primera quincena de agosto, para participar en eventos por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, indica hoy un reporte.

La comitiva de ese partido político estará presidida por el académico Luciano Vasapollo, así como por Giacomo Marchetti y Rita Martufi, directivos de dicha organización, quienes asistirán al I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”, a celebrarse del 10 al 13 de agosto en el Palacio de las Convenciones, en La Habana.

Ese encuentro es organizado por el Centro Fidel Castro Ruz junto a otras instituciones cubanas para conmemorar el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, apunta el texto, y destaca que contará con la presencia de investigadores, historiadores, académicos y dirigentes sociales de todo el mundo.

En el mismo, según se señala, se abordará el legado político e ideológico de Fidel, analizando su aporte como luchador revolucionario y estadista en la historia mundial, su papel en los procesos de emancipación, así como su postura contra el imperialismo, el neofascismo, el hegemonismo y el neocolonialismo, entre otros temas.

Un análisis publicado en el sitio digital del diario Il Faro di Roma, que aborda esta visita a Cuba de directivos Red de los Comunistas, se afirma que con el recrudecimiento del bloqueo contra esa nación, Estados Unidos “intenta debilitar la perspectiva socialista y las vías hacia la autonomía política en América Latina”.

Este viaje “se desarrolla en un contexto en el que es necesario fortalecer las relaciones entre las organizaciones comunistas y antiimperialistas a nivel internacional”, aseveraron Vasapollo y Martufi en declaraciones a ese medio informativo.

Esta misión a Cuba, según reafirmaron “representa un momento de encuentro con una experiencia política considerada central en el panorama latinoamericano y, al mismo tiempo, una oportunidad para relanzar el debate sobre el papel del socialismo, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad internacional”, agrega la fuente.

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