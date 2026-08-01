Irregulares regresan a Marruecos de Ceuta con saldo de 67 muertes

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Más de 50 mil personas que ingresaron a Ceuta, España, de forma irregular el pasado jueves, ya están de regreso a Marruecos, confirmó hoy el Ministerio del Interior.

También la fuente indicó que saldo de muertes en las acciones violentas para traspasar la verja de entrada a Ceuta, costó la vida a 67 personas, un balance parcial que se aplica igualmente al retorno de los inmigrantes al país magrebí.

El asunto trascendió a la política internacional y cada vez son más los analistas en España que apuntan a Estados Unidos e Israel, con la implementación por parte de Marruecos, para intentar desestabilizar al país ibérico.

De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mofó del caso, al indicar que si los demócratas asumen el poder, en tres años el gigante norteño estará igual que España, “invadido por decenas de miles de inmigrantes”.

No se hizo esperar la reacción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien señaló al Gobierno de Pedro Sánchez por su respaldo a los “terroristas” en el Medio Oriente, en particular en Palestina y el Líbano.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al igual que Dinamarca, pidió el cierre de la zona Schengen para España, ante lo cual Sánchez demandó respeto y ética.

El jefe del Ejecutivo español, asimismo, solicitó a la Comisión Europea de forma urgente una reunión de ministros del Interior, que presumiblemente se efectuaría el próximo lunes en Bruselas.

Sánchez condenó la invasión migratoria en Ceuta desde Marruecos y en una comparecencia pública consideró la llegada masiva personas de forma irregular, como un ataque y «una violación de la integridad territorial de España».

Consideró que lo sucedido marca una lectura interesada por parte de las mafias que trafican, con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo, que impedía el retorno en caliente de las personas que lleguen a nado.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, lamentó que al régimen marroquí “le importa un bledo la vida” de sus propios ciudadanos y recuerda que es “un fiel aliado de Estados Unidos e Israel”.

“Nos debe poner en alerta de cuáles son las intenciones que trascienden al propio Marruecos y que tienen mucho que ver con la posición que ha tenido España en los diferentes conflictos de estos últimos meses”, argumentó Maíllo.

España se vio obliga también a cerrar las fronteras con Melilla, la ciudad autónoma contigua, a donde según distintas versiones, llegaron unas 500 personas con los mismos propósitos migratorios. Ya fueron reabiertas.

Volviendo a Marruecos

El conservador Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, con aliados de Agrupación Nacional de Francia, fustigaron al Gobierno de Sánchez por “alentar” la inmigración ilegal a España.

Marruecos repitió una acción similar a la de 2021. Entonces, ante la decisión española de atender clínicamente en Logroño a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, ante lo cua, Rabat abrió sus controles para permitir que 10 mil personas desbordaran los límites territoriales con Ceuta.

Como telón de fondo ahora, según expertos, puede estar la reciente visita de Sánchez a Argelia, un país con el cual Marruecos tiene una permanente rivalidad.

De acuerdo con la óptica española, Ceuta y Melilla son ciudades autónomas pertenecientes al país ibérico desde hace más de 500 años. Sin embargo, Rabat las reclama por motivos geoestratégicos, económicos y nacionalistas.

El Estado marroquí considera que son «presidios ocupados» o reliquias coloniales.

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