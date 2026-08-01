Daniel Ortega resalta importancia de la reforma constitucional en Nicaragua

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Ortega justificó la medida como un esfuerzo para «fortalecer la paz» mediante leyes, evitando espacios para que la oposición organice conflictos similares a las guerras civiles del siglo XIX, citando específicamente la invasión del filibustero William Walker en 1856

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseveró este viernes que la Asamblea Nacional se encuentra trabajando en reformas constitucionales y marcos legales necesarios para garantizar procesos electorales con plena autoderminación y destinados a consolidar la soberanía.

Durante su participación en el acto por el 47.º aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, celebrado en Managua, el mandatario reveló que las medidas no buscan imponer la paz mediante la fuerza, sino garantizar desde la legislación que no haya espacio para desestabilizaciones.

Ortega justificó la medida como un esfuerzo para «fortalecer la paz» mediante leyes, evitando espacios para que la oposición organice conflictos similares a las guerras civiles del siglo XIX, citando específicamente la invasión del filibustero William Walker en 1856. El líder nicaragüense enfatizó que las reformas buscan garantizar elecciones con soberanía, sin injerencia extranjera.

🚨 Copresidente Ortega impulsa reformas para fortalecer la pa: “Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz. Seguiremos luchando por ella”, afirmó. La Asamblea Nacional trabaja en marcos legales para garantizar elecciones con autodeterminación. #Nicaragua #teleSUR pic.twitter.com/c26qTiODI3 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 1, 2026

“Se ha demostrado que cuando en nuestro país hay paz, la economía crece, la educación crece y las inversiones crecen. Eso es lo que estamos defendiendo; cuando hablamos de reforma a la Constitución, es para fortalecer la paz”, señaló Ortega durante el encuentro.

El espacio sirvió también para rendir homenaje a la figura del Teniente Carlos Ulloa, héroe nicaragüense formado en la fuerza aérea que cayó en combate durante el combate de Playa Girón en defensa de la revolución cubana. Como parte del homenaje, fueron leídas las palabras que le dedicara el comandante Raúl Castro Ruz, resaltando el carácter patriótico y hispanoamericano del teniente.

En el acto fue recordado también los orígenes clandestinos de la fuerza aérea integrada por sandinistas, panameños y costarricenses, quienes jugaron un papel importante en la transportación de armamento a las columnas guerrilleras en distintos puntos del país durante la lucha contra la dictadura somocista. «En nombre del “pueblo presidente”, queridos hermanos de esta institución que hoy cumple 47 años, les decimos que el pueblo está con ustedes, los respalda y los seguirá fortaleciendo», expresó el copresidente alentando a las tropas en su aniversario.

El país se encuentra en el proceso de consultas a nivel nacional para el análisis de la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno nicaragüense, el cual será sometido a debate con diversos sectores del país. La Copresidencia informó que la propuesta formal está prevista a ser presentada en el mes de septiembre después de culminado el proceso actual

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