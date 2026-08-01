Calabria no renuncia a la asistencia médica cubana

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Calabria no renuncia a la valiosa labor que desarrolla el personal cubano de la salud en esa región del sur de Italia, a pesar de las presiones de Estados Unidos para que se ponga fin a esa humanitaria ayuda.

El sitio digital del diario Avvenire denunció, en un reciente artículo, que el gobierno estadounidense, en especial el secretario de Estado Marco Rubio, intenta que los médicos cubanos concluyan sus labores en todas las provincias calabresas, poniendo en riesgo la atención sanitaria a la población.

El texto recuerda que, como parte de las presiones estadounidenses, en febrero pasado viajó a esa región el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, con el cónsul general estadounidense en Nápoles, Terrence Flynn.

No sorprende la actitud de Washington, que además de mantener un genocida bloqueo contra Cuba, busca limitar al máximo los ingresos de la nación caribeña y asfixiarla económicamente, para lo cual amenaza, presiona y desarrolla campañas de odio y descrédito.

Sin embargo, en numerosas ocasiones el presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, ha subrayado que lo más importante es la salud de los calabreses, una postura reiterada durante el encuentro con los funcionarios estadounidenses.

Occhiuto ha destacado la alta calidad de los médicos cubanos y su invaluable apoyo al sistema sanitario del territorio, que enfrentaba graves desafíos por la falta de personal y el posible cierre de centros asistenciales.

«El resultado ha sido muy positivo» expresó por su parte, al diario Avvenire, al referirse a la presencia médica cubana, el doctor Francesco Moschella, jefe de servicios de urgencia del Hospital de Polistena, en el municipio de Gioia Tauro.

En la actualidad más de 400 profesionales de la salud de la Mayor de las Antillas laboran en 29 hospitales de las 5 provincias calabresas, y junto a sus colegas italianos salvan vidas.

Desde finales de 2022 trabajadores cubanos de la salud prestan sus servicios en Calabria, una labor reconocida en múltiples ocasiones por las autoridades, población y prensa italiana.

Esta asistencia se suma a la brindada en 2020, durante la pandemia de la COVID 19, por brigadas del Contingente Henry Reeve en las ciudades de Crema y Turín, el norte de Italia, país que se convirtió en el epicentro en Europa de la enfermedad.

Ahora, como en aquel momento, numerosos son los testimonios sobre la alta profesionalidad y sacrificio del personal cubano de salud, y grande la gratitud de los ciudadanos de Calabria.

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