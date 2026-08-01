Acciones de campesinos de Cienfuegos por Centenario de Fidel y Primer Congreso en Armas

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Hay alegría en los rostros de los campesinos de Cienfuegos, quienes realizan múltiples acciones por el 13 de agosto, día en que el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cumpliría cien años.

Las actividades continuarán hasta el 21 de septiembre, para conmemorar el aniversario 68 del Primer Congreso Campesino en Armas, que tuvo lugar en plena guerra contra la dictadura de Fulgencio Batista en Soledad de Mayarí Arriba, presidido por el entonces Jefe del Frente Guerrillero, Comandante Raúl Castro Ruz.

Entre otras acciones, realizan entregas de alimentos a centros de Salud Pública, donaciones de sangre, encuentros de boyeros Mi aporte por la Patria donde recuperan producciones sin utilizar combustibles, trabajos productivos en cooperativas, con alternativas nuevas y reconocen a jóvenes y campesinos destacados en cooperativas.

Jazmín Jiménez Álvarez, Presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en esta provincia, aludió a un Festival de Tradiciones Campesinas y a plenarias tabacaleras y de la apicultura, con productores del sector, entre otros retos.

Añadió en su entrevista con el Periódico 5 de Septiembre que: “en las producciones enfrentamos muchas limitaciones, por el inhumano bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y sin la entrada de ningún combustible, pero buscamos alternativas para que no se pare nuestro trabajo por la alimentación del pueblo. Un reto muy grande para el sector, pero cumplimos los compromisos con este pueblo cienfueguero”.

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