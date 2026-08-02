Presidente colombiano se reunió con estudiantes de Medicina en Cuba

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo hoy un encuentro con jóvenes colombianos que estudian en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), como parte de su visita oficial a Cuba, que concluyó este sábado.

Según informó la Cancillería cubana, la isla reafirmó su compromiso con la formación de estos estudiantes, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016, y aseguró que honrará sus compromisos en cualquier circunstancia.

Durante las conversaciones oficiales sostenidas la víspera en el Palacio de la Revolución entre los presidentes Miguel Díaz-Canel y Gustavo Petro, ambas partes ratificaron la histórica relación de hermandad entre los dos países y pueblos, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la solidaridad.

Díaz-Canel reconoció el esfuerzo de Petro para fortalecer las relaciones bilaterales, que han obtenido avances importantes en el ámbito económico-comercial y de la cooperación, y reafirmó el compromiso de Cuba con la búsqueda de la paz mediante una salida política negociada al conflicto armado interno en Colombia.

Cuba agradeció a Colombia su condena al bloqueo norteamericano, a la inclusión de la isla en la lista unilateral de Washington sobre países supuestamente patrocinadores del terrorismo y al cerco energético impuesto por Estados Unidos.

La visita de Petro, la tercera a Cuba como Jefe de Estado, ocurrió después de que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciara el cierre de la Embajada en La Habana y la ruptura de vínculos con la isla.

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