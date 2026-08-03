Por un futuro mejor

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 55 segundos

Los militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Lajas, junto con autoridades del municipio y otros invitados, participaron en el Pleno del Comité Municipal de la organización, para analizar las medidas económicas aprobadas recientemente.

Los presentes recibieron una fundamentación teórica y política relacionada con las medidas y ejes a analizar por parte de Ernesto López, director de la Escuela Municipal del Partido en el municipio de Cienfuegos.

Las medidas fueron presentadas ante el pueblo como una forma de avanzar entre todas las dificultades que presenta la Isla.

López profundizó en su charla sobre la necesidad que tienen los cuadros políticos de tener conocimientos sobre estas medidas y autoprepararse para poder, no solo entenderlas, sino responder cualquier pregunta que venga por parte del pueblo.

La mentalidad que tenemos actualmente es necesario cambiarla, los cubanos no deben esperar a que alguien les diga lo que es necesario hacer para empezar a trabajar. Debemos anticiparnos a las urgencias sin necesidad de alguna de órdenes.

Yandry González Abreu, Secretario del Partido Comunista en el municipio, presentó las propuestas de implementación y aseguramiento de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el pleno extraordinario del partido y en la asamblea nacional del poder popular.

El análisis y comprensión de los ejes en los que están basadas estas medidas requieren de un enfoque integral al conformar un sistema orgánico e interdependiente. En el municipio crearon seis equipos de trabajo para la implementación de estas tan necesarias transformaciones para la economía.

Estos trabajarán respectivamente con el análisis de los fundamentos teóricos y políticos; con las acciones organizativas de lo que será desarrollado en el municipio; con las acciones populares a realizar en el municipio; con el cubrimiento de la plantilla y la estructura de cuadros del municipio; con el aseguramiento comunicacional, y con la implementación de los 23 ejes.

González Abreu explicó que las acciones en el territorio están encaminadas a contribuir a la comprensión, apoyo y consenso, en lo que respecta a las transformaciones económicas y sociales, promoviendo la participación del pueblo lajero y avanzar en la implementación por ejes, teniendo en cuenta la creación y modificación del marco jurídico.

Marilyn Hernández Ferrer, Jefa de la Secretaria del Gobierno Provincial, brindo una explicación de cada uno de los ejes aterrizando en las características de la provincia y de Lajas como municipio. “El pueblo ve las transformaciones en la medida que seamos capaces de que se visibilice el impacto de las mismas en la población.”

Hernández Ferrer expresó que es necesario realizar un proceso de actualización de los sistemas de trabajo en todas las estructuras del municipio, no solo en el gobierno. “Lo primero que tenemos que conocer es cómo queremos que sea Lajas, esa es la visión de la que debe partir el Consejo de la Administración Municipal.”

Para lograr en Lajas transformar la empresa estatal socialista a una que satisfaga las necesidades de la población hay que fortalecer primero los organismos locales de la economía, que en estos momentos están en un lugar desfavorable.

Todavía queda un largo camino que recorrer en el municipio, hasta que las medidas puedan ser aplicadas en su totalidad, pero existe un gran compromiso por parte del gobierno, del partido y de las diferentes organizaciones para lograr que el pueblo pueda disfrutar de un Lajas mejor.

Visitas: 2