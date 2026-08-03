Reportan nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (+ Actualización)

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Este domingo, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una nueva desconexión total, alrededor de las 10 y 43 pm

Actualización sobre el restablecimiento SEN:

A esta hora iniciando el arranque de:

* Unidades 1 y 2 CTE Ernesto Guevara De La Serna,

* Unidades 5 y 8 CTE Máximo Gómez

* Unidad 3 CTE Carlos Manuel de Céspedes

Preparadas para iniciar el arranque cuando estén creadas las condiciones:

* Unidad 6 CTE Diez de Octubre

* Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez “Felton”

* CTE Antonio Guiteras.

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Este domingo, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió una nueva desconexión total, alrededor de las 10 y 43 pm.

Desde los primeros minutos, la Unión Eléctrica (UNE) activó todos los protocolos establecidos, que permitieron que alrededor de la 2 de la madrugada dos unidades de Energas Boca de Jaruco sincronizaran al Sistema Eléctrico, marcando el inicio de la escalada recuperativa.

La capital se levanta: primeros pasos en La Habana

En la ciudad de La Habana, donde la densidad poblacional exige una respuesta expedita, el restablecimiento avanza. Según el parte oficial:

6 subestaciones volvieron a la vida.

11 circuitos de distribución benefician ya a 33 mil 182 clientes, lo que representa el 3.8 % de los habaneros.

Los servicios vitales, prioridad absoluta del Estado cubano, fueron restaurados en: cinco hospitales, garantizando la atención ininterrumpida a la salud del pueblo y dos impulsores de abasto de agua, asegurando el suministro a la población.

Las autoridades capitalinas insisten en que el restablecimiento se realiza de forma gradual, en correspondencia con las condiciones técnicas del SEN, priorizando siempre los centros de salud, el bombeo de agua y las comunicaciones.

Cienfuegos: isla de generación, ejemplo de solidaridad

En la hermana provincia de Cienfuegos, la inteligencia y el esfuerzo de los electricistas permitieron un paso de avance significativo.

A las 2:30 a.m., se logró crear una “isla de generación” a partir de la Central Eléctrica Junco Sur, gesta que posibilitó el servicio eléctrico a:

Hospital Provincial

Hospital Pediátrico

ETECSA provincial, garantizando el derecho a la comunicación en medio de la contingencia.

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