Frustra Aduana de Cuba nuevo envío de cannabinoides sintéticos en forma de crema

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 33 segundos

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó en su cuenta oficial en la red social X que fue detectado este viernes un envío procedente de Estados Unidos con cannabinoides sintéticos en forma de crema, ocultos dentro de una caja de alimentos.

El cargamento llegó por vía aérea y fue interceptado gracias al trabajo conjunto del Órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas y la Aduana de Control No Comercial, precisó la Aduana en su cuenta oficial en la red social Facebook.

La sustancia ilícita se encontraba en un envase de crema, lo que evidenció el intento de enmascarar la droga para evadir los controles aduaneros, acción frustrada por la preparación técnica de las fuerzas especializadas.

Destacó la Aduana que la técnica canina volvió a demostrar su efectividad, lo cual permitió dar continuidad a las investigaciones y profundizar en el caso.

Esta cooperación interinstitucional constituye una fortaleza en el enfrentamiento a los intentos de introducir drogas en el territorio nacional.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias.

Visitas: 2