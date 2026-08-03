Donald Trump: En Venezuela, hacemos cientos de miles de millones de dólares. Yo hago buenos negocios

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno obtendrá “cientos de miles de millones de dólares” a partir de los acuerdos alcanzados con Venezuela, en declaraciones en las que comparó ese beneficio económico con otros negocios recientes de su administración, como el acuerdo con Argentina y su respaldo a la empresa Intel.

“El beneficio financiero, el beneficio financiero, también es bueno para la economía mundial. Pero nosotros ganamos, como cuando lo hicimos con Argentina, me criticaron, hicimos 25 000 millones de dólares en ese acuerdo. En Venezuela, hacemos cientos de miles de millones de dólares. Yo hago buenos negocios”, declaró el mandatario.

Sobre Japón, agregó que su acercamiento comercial fue, “más que nada, una señal de amistad, porque el yen se está debilitando y el dólar lo está haciendo muy bien”.

Cerró la intervención con una frase que resume su balance de gestión: “El hecho es que nuestro país lo está haciendo muy bien. Todo el mundo quiere ayuda de nuestro país”.

Estas declaraciones se suman a una serie de afirmaciones que Trump ha hecho en las últimas semanas sobre los beneficios económicos que su gobierno ha obtenido de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El mandatario ha reconocido públicamente que Estados Unidos ha recaudado miles de millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano, dinero que, según ha dicho, se utiliza para “administrar el país”.

Según un análisis del Financial Times citado por medios estadounidenses, la administración Trump habría recaudado unos 13 000 millones de dólares en ventas de crudo venezolano desde la captura de Maduro, cifra que el propio Trump confirmó parcialmente al ser consultado por periodistas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado ante el Congreso que esas ventas son auditadas por la firma KPMG.

Adicionalmente, en enero de este año, tras anunciar la cancelación de una segunda ola de ataques contra Venezuela, Trump había adelantado que las grandes petroleras estadounidenses invertirían al menos 100 000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera del país, una cifra que, según dijo entonces, saldría “del dinero de ellas, no del dinero del gobierno”.

(Tomado de Alertas 24)

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